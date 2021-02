Un ex-petit ami d’une adolescente du Colorado arrêté pour «  l’avoir battue à mort dans le parking d’un complexe d’appartements  »

L’ex-petit ami d’un adolescent du Colorado retrouvé battu à mort dans un parking a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré.

Stephen McNeil, 21 ans, aurait assassiné Danielle Hopton, 18 ans, dans le parking du complexe Whispering Pines Apartments le 6 février après que les deux se soient disputés, ont déclaré les services de police de Fort Collins dans un communiqué de presse.

McNeil a été arrêté le 7 février et incarcéré dans la prison du comté de Larimer, et fait également face à des accusations de violence domestique, de violation d’une ordonnance de protection et de violation des conditions de la caution.

Les agents sont intervenus dans les appartements vers 23 heures le 6 février après avoir reçu un appel au 911 signalant une femme inconsciente et blessée dans le parking.

Danielle Hopton, à gauche, aurait été assassinée par son ex-petit ami Stephen McNeil, à droite, après que les deux se soient disputés au complexe Whispering Pines Apartments

Hopton, sur la photo, avait socialisé avec un groupe d’amis ce soir-là et s’était rendu sur le parking pour sortir

Hopton a été assassiné dans le parking du complexe Whispering Pines Apartments le 6 février

Hopton et son ex-petit ami McNeil avaient socialisé avec un groupe d’amis ce soir-là et se sont rendus sur le parking pour sortir, ont déclaré les flics.

L’ancien couple a quitté la voiture pour parler lorsque McNeil aurait agressé Hopton et a fui les lieux, tandis que l’un des amis a appelé le 911.

Les flics ont trouvé Hopton avec « des blessures potentiellement mortelles compatibles avec une agression » et elle a été emmenée dans un hôpital de la région où elle est décédée des suites de ses blessures.

Le bureau du coroner du comté de Larimer a jugé sa mort un homicide et a déclaré qu’il divulguerait sa cause de décès à une date ultérieure.

Un autre ami, Ian Rayas, a également été arrêté en tant que complice du crime après avoir nié connaître Hopton ou ce qui avait causé ses blessures lorsqu’il a été interrogé par des flics sur les lieux et au cours de l’enquête, malgré des preuves prouvant le contraire.

Sgt. Heather Moore, qui dirige l’Unité des crimes contre les personnes, a encouragé les personnes qui ont été touchées par des abus à contacter les forces de l’ordre et d’autres ressources communautaires «pour aider à mettre fin au cycle de la violence».

«La violence domestique est trop fréquente et affecte des personnes de tous âges dans de nombreuses communautés», a-t-elle déclaré.

Le lieutenant Jeremy Yonce, chargé des enquêtes, a déclaré que le ministère continuerait de travailler avec diligence «pour soutenir sa famille et demander justice».

La famille de Hopton a déclaré qu’elle pratiquait des sports comme la randonnée, le ski nautique et sur neige, la natation, l’équitation, le golf et le tennis.

Hopton, sur la photo, avait récemment décidé qu’elle voulait être enseignante au primaire comme sa mère Justine

Hopton a été rappelée dans sa nécrologie comme « belle à l’intérieur et à l’extérieur » et un GoFundMe a été créé pour une œuvre caritative en son honneur

«Cet acte de violence odieux a coûté la vie à une femme et a changé à jamais la vie de ses proches», a-t-il déclaré.

Hopton a été rappelée dans sa nécrologie comme «belle à l’intérieur qu’à l’extérieur».

« C’était une âme calme, gentille et douce, qui a toujours préféré écouter les autres plutôt que de parler d’elle-même », lit-on dans sa nécrologie.

« Elle a grandi en participant à de nombreuses activités et sports, comme l’écriture, les voyages (en particulier sur une plage chaude), la randonnée, le ski nautique et sur neige, la natation, l’équitation, le golf et le tennis pour Fossil Ridge High School. »

Hopton a fait du bénévolat avec la Larimer Humane Society de 2013 à 2017 et a aidé son père Brent à élever quelques chiots pour les chiens-guides pour les aveugles.

« Nos pensées et nos prières vont à la famille de Danielle Hopton, qui a fait du bénévolat avec sa famille à la Larimer Humane Society de 2013 à 2017 », a publié la Humane Society sur Facebook.

Hopton avait récemment décidé qu’elle voulait être enseignante au primaire comme sa mère Justine, selon sa nécrologie.

«Danielle s’est toujours souciée profondément de chaque créature vivante, en particulier de ceux qui sont défavorisés», lit-on dans sa nécrologie.

« Elle pensait qu’elle pouvait changer une personne à la fois pour rendre le monde meilleur, mais malheureusement, elle était trop naïve pour comprendre que vous ne pouvez pas changer tout le monde. »

La famille Hoptons a demandé aux personnes intéressées de donner leur temps et leur argent aux refuges pour femmes victimes de violence, aux refuges pour animaux et aux chiens-guides pour les aveugles.

Sa famille a organisé un GoFundMe afin de collecter des fonds pour les chiens-guides pour les aveugles, le refuge pour animaux Larimer et le Crossroads Safehouse – une organisation locale qui fournit un abri et une assistance juridique aux victimes de violence domestique.

Mardi soir, le GoFundMe a recueilli plus de 32 000 $.