Un ex-officier du NYPD écope de 10 ans de prison pour l’attaque du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Un officier à la retraite du département de police de New York a été condamné jeudi à 10 ans de prison pour avoir attaqué le Capitole américain et utilisé un mât de drapeau en métal pour agresser l’un des policiers qui tentaient de retenir une foule de partisans de Donald Trump.

La peine de prison de Thomas Webster est la plus longue à ce jour parmi environ 250 personnes qui ont été punies pour leur conduite lors de l’émeute du 6 janvier 2021. La précédente la plus longue a été partagée par deux autres émeutiers, qui ont été condamnés séparément à sept ans et trois mois. en prison.

Webster, un vétéran de 20 ans du NYPD, a été le premier accusé d’émeute du Capitole à être jugé pour voies de fait et le premier à présenter un argument de légitime défense. Un jury a rejeté l’affirmation de Webster selon laquelle il se défendait lorsqu’il s’est attaqué à l’officier du département de la police métropolitaine Noah Rathbun et a saisi son masque à gaz devant le Capitole le 6 janvier.

Le juge de district américain Amit Mehta a condamné Webster, 56 ans, à 10 ans de prison plus trois ans de liberté surveillée, notant qu’avec Rathbun, “l’autre victime était la démocratie”. Il a permis à Webster de se présenter à la prison à une date à déterminer au lieu de l’ordonner immédiatement en garde à vue.

Les procureurs fédéraux avaient recommandé une peine de prison de 17 ans et six mois. Le service de probation du tribunal avait recommandé une peine de 10 ans de prison. Mehta n’était pas lié par les recommandations.

Dans un dossier judiciaire, les procureurs ont accusé Webster de “déshonorer une démocratie qu’il s’est autrefois battue honorablement pour protéger et servir”. Webster a mené la charge contre les barricades de la police sur la Lower West Plaza du Capitole, ont déclaré les procureurs. Ils ont comparé l’attaque à une bataille médiévale, avec des émeutiers bombardant des officiers avec des projectiles de fortune et se livrant à des combats au corps à corps.

“Chaque attaque individuelle contre un officier au West Plaza a affaibli la ligne défensive, alimenté la foule et rapproché les émeutiers d’un pas de plus vers la perturbation de notre démocratie”, ont-ils écrit.

L’avocat de la défense, James Monroe, a déclaré que Webster était “emporté par la ferveur de la grande foule”, mais qu’il ne s’est pas joint à de nombreux autres émeutiers pour entrer dans le Capitole. Monroe a déclaré que la foule était “guidée par des politiciens sans scrupules” et d’autres faisant la promotion du mensonge selon lequel l’élection présidentielle de 2020 a été volée au président sortant républicain.

“Ces forces défendues par l’ancien président Donald Trump ont exercé une influence extraordinaire sur les Américains présents au Capitole le 6 janvier grâce à leur désinformation implacable”, a écrit Monroe.

En mai, les jurés ont délibéré pendant moins de trois heures avant de déclarer Webster coupable des six chefs d’accusation de son acte d’accusation, y compris une accusation d’avoir agressé Rathbun avec une arme dangereuse, le mât de drapeau.

Jeudi également, un homme du New Jersey a plaidé coupable d’avoir utilisé du gaz poivré sur des policiers, dont un qui est décédé plus tard. L’officier Brian Sicknick a subi un accident vasculaire cérébral le lendemain de l’émeute et est décédé de causes naturelles. Lui et d’autres officiers montaient la garde derrière des supports à vélos en métal alors que la foule de partisans pro-Trump prenait d’assaut le Capitole.

Julian Khater, 33 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression ou d’entrave à des agents avec une arme dangereuse. Il pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison, mais devra probablement faire face à une peine allant d’environ 6 ans et demi à 8 ans lors d’une audience prévue en décembre.

L’affaire contre Khater et un deuxième homme a été parmi les plus notables intentées par le ministère de la Justice. George Pierre Tanios a apporté le spray au poivre dans un sac à dos. Tanios a précédemment plaidé coupable et devrait également être condamné en décembre.

Webster avait témoigné au procès qu’il essayait de se protéger d’un “flic voyou” qui l’avait frappé au visage. Il a également accusé Rathbun d’avoir fomenté la confrontation.

Rathbun a témoigné qu’il n’avait pas frappé ni cherché à se battre avec Webster. Rathbun a déclaré qu’il essayait de faire reculer Webster d’un périmètre de sécurité que lui et d’autres officiers avaient du mal à maintenir.

La caméra corporelle de Rathbun a capturé Webster criant des grossièretés et des insultes avant qu’ils n’établissent un contact physique. La vidéo montre que Webster a claqué l’un des porte-vélos à Rathbun avant que l’officier ne tende la main gauche ouverte et ne frappe le côté droit du visage de Webster.

Après que Rathbun se soit frappé le visage, Webster a balancé un mât de drapeau en métal vers l’officier dans un mouvement de hachage vers le bas, frappant un porte-vélos. Rathbun a attrapé le poteau cassé de Webster, qui a chargé l’officier, l’a plaqué au sol et a attrapé son masque à gaz, l’étouffant par la mentonnière.

Webster s’est rendu seul à Washington, DC, depuis son domicile près de Goshen, New York, à la veille du rassemblement «Stop the Steal» du 6 janvier, où Trump s’est adressé à des milliers de partisans. Webster portait un gilet pare-balles et portait un drapeau du Corps des Marines sur un poteau métallique lorsqu’il a rejoint la foule qui a pris d’assaut le Capitole.

Webster a déclaré qu’il s’était rendu au Capitole pour «demander» aux législateurs de «revoir» les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Mais il a témoigné qu’il n’avait pas l’intention d’interférer avec la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire du président Joe Biden.

Webster a pris sa retraite du NYPD en 2011 après 20 ans de service, qui comprenait un passage dans le service de sécurité privée du maire de l’époque, Michael Bloomberg. Il a servi dans l’US Marine Corps de 1985 à 1989 avant de rejoindre le NYPD en 1991.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Lindsay Whitehurst, a contribué à ce rapport.

Michael Kunzelman, Associated Press