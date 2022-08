Un ex-officier condamné pour l’arrestation brutale d’une femme atteinte de démence

FORT COLLINS, Colorado (AP) – Un ancien policier du Colorado qui n’a pas empêché un autre policier d’être brutal avec une femme de 73 ans atteinte de démence a été condamné vendredi à 45 jours de prison et trois ans de probation.

Daria Jalali avait précédemment plaidé coupable dans l’arrestation de Karen Garner à Loveland, à environ 80 kilomètres au nord de Denver, en 2020. Elle avait encouru jusqu’à 60 jours de prison pour ne pas être intervenue, un crime créé par les législateurs dans le cadre de un projet de loi sur la réforme de la police adopté lors de manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière en 2020.

L’ancien officier Austin Hopp a arrêté Garner après avoir quitté un magasin sans payer environ 14 dollars d’articles. La vidéo de la caméra du corps de la police publiée l’année dernière montre Garner disant à plusieurs reprises qu’elle essayait de rentrer chez elle.

Après que Garner se soit détourné de lui, les images montrent Hopp attrapant son bras et la poussant au sol et la menottant. Plus tard, il l’a poussée contre le capot de sa voiture et, après qu’elle ait essayé de se retourner, il a déplacé son bras gauche plié près de sa tête. Peu de temps après, Garner a commencé à s’effondrer vers le sol. Jalali, qui est arrivé après que Garner ait été menotté, dit : « Lève-toi ! Nous n’allons pas vous retenir.

Hopp a été condamné en mai à cinq ans de prison pour son traitement de Garner. Loveland a réglé un procès intenté par Garner pour 3 millions de dollars. Sa famille a déclaré que son état s’était détérioré après son arrestation et qu’elle avait donc besoin de soins 24 heures sur 24.

Jalali a présenté ses excuses à Garner et à sa famille devant le tribunal, a rapporté le Loveland Reporter-Herald. Elle a dit au juge Joshua Lehman qu’elle pensait que Garner était en état d’ébriété et croyait que Garner ne se plaignait de ses menottes que pour pouvoir s’en débarrasser.

“Je voulais être une bonne policière et mon cœur était au bon endroit, mais j’ai quand même échoué”, a-t-elle déclaré.

L’avocate de Jalali, Anna Geigle, a déclaré que la police de Loveland et un autre département l’avaient laissée rester au travail malgré une tendance à la mauvaise performance enregistrée dans ses dossiers personnels. Une évaluation neuropsychologique a montré que Jalali n’avait pas la “constitution psychologique” pour agir avec la précision et la conscience attendues des policiers, a-t-elle déclaré.

Lehman a déclaré que Jalali aurait dû savoir que Garner était une femme « délicate » souffrant d’un problème de santé mentale.

“Elle semble juste hors de propos et terrifiée pour moi”, a-t-il déclaré après avoir visionné pour la première fois des images de la caméra corporelle de l’arrestation devant le tribunal. “Le fait que deux agents des forces de l’ordre ne puissent pas comprendre cela est incompréhensible pour moi.”

Le fils de Garner, John Steward, a déclaré au juge que Jalali n’avait aucune idée du stress, de la douleur et de la tristesse que l’arrestation avait causés à sa famille.

“Nous avons tous des choix à faire dans la vie, et tous nos choix ont des conséquences”, a-t-il déclaré. “Je demande que justice soit rendue pour ma mère aujourd’hui.”

