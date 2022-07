Un ex-officier condamné à 21 ans pour violation des droits civiques de George Floyd

Un juge fédéral américain a condamné jeudi Derek Chauvin à 21 ans de prison pour violation des droits civils de George Floyd – une décision qui ajoute quelques années au temps que l’ancien officier de police de Minneapolis purge déjà pour sa condamnation pour meurtre, tout en le transférant à la garde fédérale .

La peine du juge de district Paul Magnuson est intervenue après que Chauvin eut accepté un accord de plaidoyer qui prévoyait une peine allant de 20 à 25 ans. Chauvin avait plaidé coupable aux accusations fédérales en décembre.

Les procureurs fédéraux avaient recherché l’extrémité supérieure de cette fourchette, arguant que Chauvin, qui est blanc, avait tué Floyd de sang-froid lorsqu’il avait épinglé l’homme noir sur le trottoir devant un dépanneur de Minneapolis pendant plus de neuf minutes le 25 mai 2020, comme Floyd a plaidé qu’il ne pouvait pas respirer.

L’avocat de Chauvin avait demandé 20 ans, arguant que Chauvin avait des remords.

Lors de l’audience de jeudi, Chauvin a déclaré à la famille de Floyd qu’il “souhaite tout le meilleur” aux enfants de Floyd. Mais les brèves remarques de Chauvin ne comprenaient aucune excuse directe ni expression de remords à la famille de Floyd.

Chauvin purge déjà une peine de 22 ans et demi pour meurtre et homicide involontaire pour la mort de Floyd.

L’accord de plaidoyer prévoyait que Chauvin purgerait les peines en même temps et qu’il serait transféré d’une prison d’État du Minnesota à une prison fédérale, où les experts disent qu’il sera probablement plus en sécurité et pourrait être détenu dans des conditions moins restrictives.