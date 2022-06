Un ex-officier argentin sera jugé à Miami dans une affaire de massacre

MIAMI (AP) – Un ancien officier de la marine argentine est jugé lundi à Miami pour son rôle présumé dans un massacre de prisonniers politiques en 1972 dans son pays natal.

Roberto Guillermo Bravo, qui vit aux États-Unis depuis des décennies, est le seul ancien officier militaire argentin accusé d’avoir participé à ce qu’on appelle le massacre de Trelew qui n’a pas encore été traduit en justice. Trois autres ont été condamnés en Argentine et condamnés à perpétuité.

“Depuis près de 50 ans, les familles des victimes du massacre de Trelew attendent que tous ses auteurs soient tenus responsables”, a déclaré Katerina Siefkas, avocate du Center for Justice and Accountability, qui est l’une de celles qui représentent les plaignants.

“Nos clients cherchent l’opportunité de présenter leur histoire et d’obtenir la justice” qui leur a longtemps été refusée”, a-t-elle déclaré.

Bravo a longtemps évité le procès dans son pays natal car la loi argentine interdit à quiconque d’être jugé s’il n’est pas présent. Les États-Unis ont rejeté la demande d’extradition de l’Argentine en 2010, mais il doit maintenant subir un procès civil en vertu de la loi sur la protection des victimes de la torture, une loi qui autorise des poursuites judiciaires contre des résidents des États-Unis pour des actes prétendument commis ailleurs.

Plus d’une douzaine de témoins doivent témoigner devant un tribunal fédéral américain sur ce qui s’est passé à la base navale d’Almirante Zar dans la ville patagonienne de Trelew en août 1972.

Bravo et d’autres anciens officiers militaires auraient abattu 16 prisonniers politiques non armés et en auraient gravement blessé trois autres, selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Miami en octobre 2020. Ils auraient également participé à des actes de torture et à des exécutions extrajudiciaires qui violaient à la fois le droit international et le droit américain.

La version officielle des événements prétendait que les prisonniers politiques avaient tenté de s’évader, mais après le retour de la démocratie en 1973, les trois survivants recouvrèrent leur liberté et racontèrent une autre histoire. Ces trois-là ont ensuite été kidnappés et assassinés par l’armée après un coup d’État de 1976 qui a inauguré la dernière dictature militaire argentine.

Les quatre plaignants sont des proches de Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueguer et Marcela Santucho. Krueguer, Cappello et Santucho faisaient partie des personnes tuées, tandis que Camps était l’un des trois premiers survivants.

Bravo a quitté l’Argentine en 1973. Il a d’abord travaillé comme attaché militaire argentin et après sa retraite, il est resté aux États-Unis, où il est devenu citoyen en 1987.

Le procès civil qui commence lundi demande une compensation économique pour les dommages causés par le rôle présumé de Bravo dans les meurtres.

Ses avocats soutiennent que les meurtres n’ont pas eu lieu lors d’un massacre, mais ont plutôt résulté d’une fusillade entre des officiers militaires et un groupe de guérilleros qui tentaient de s’évader de prison.

Bravo « a toujours été un homme d’affaires honnête et dévoué, avec un bilan sans tache. Il continue de nier avec force ces fausses allégations et il défendra vigoureusement ce procès et son honneur », a déclaré Neal Sonnett lors du dépôt du procès en 2020.

L’incident a eu lieu sous la dictature du général Alejandro Lanusse à un moment où des groupes de guérilla de gauche avaient commencé à opérer en Argentine. Les organisations de défense des droits humains affirment que cela a ouvert la voie aux violations massives des droits humains qui ont eu lieu pendant la dernière dictature militaire argentine en 1976-1983.

Le pouvoir judiciaire argentin a commencé à enquêter officiellement sur les meurtres de Trelew après l’abrogation des lois d’amnistie qui protégeaient les officiers militaires en 2003.

Trois autres anciens officiers militaires – Luis Sosa, Emilio Del Real et Carlos Marandino – ont été accusés d’avoir participé au massacre avec Bravo et ont été condamnés à la prison à vie.

La plainte légale déposée par les plaignants dans l’affaire américaine allègue que Bravo a menacé des prisonniers, les a torturés, les a forcés à se déshabiller et a simulé leur exécution.

Il dit que le 22 août 1972, Bravo et trois autres officiers militaires sont entrés dans les cellules des prisonniers pendant qu’ils dormaient et ont ordonné qu’ils partent et forment une ligne contre un mur tout en regardant vers le sol.

« Certains ont fui vers leurs cellules. Bravo et les autres officiers ont fouillé les cellules à la recherche de survivants pour les exécuter », indique la plainte.

Les plaignants disent que leur objectif n’est pas financier.

“Ce qu’ils veulent vraiment, c’est que M. Bravo retourne en Argentine et soit jugé”, a déclaré Ajay Krishnan dans un cabinet d’avocats qui représente également les plaignants. “Mais s’ils ne peuvent pas obtenir cela, et ils n’ont toujours pas pu le faire, ils font ce qu’ils ont à faire, c’est-à-dire en ce moment le procès.”

Rey a rapporté de Buenos Aires, Argentine.

Gisela Salomon et Débora Rey, The Associated Press