Un ex-officiel en Bolivie plaide coupable aux États-Unis pour des pots-de-vin

NEW YORK (AP) – L’ancien ministre bolivien de l’Intérieur a plaidé coupable jeudi de complot en vue de blanchir des pots-de-vin qu’une société basée en Floride lui a versés en échange de l’avoir aidée à obtenir un contrat pour fournir des gaz lacrymogènes au gouvernement bolivien, a déclaré le ministère américain de la Justice. .

Arturo Murillo, 58 ans, qui a été arrêté l’année dernière aux États-Unis, a reçu au moins 532 000 dollars de pots-de-vin. Il a fait partie du gouvernement de l’ancienne présidente bolivienne par intérim Jeanine Áñez.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Murillo et ses co-conspirateurs ont blanchi le produit du stratagème de corruption via le système financier américain, y compris des comptes bancaires à Miami, en Floride. Murillo a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent et encourt un maximum de 10 ans de prison.

Murillo était l’une des voix les plus franches du gouvernement Áñez qui a pris le pouvoir en novembre 2019 après la démission du président Evo Morales au milieu de violentes manifestations contestant sa réélection pour un quatrième mandat consécutif. Mais cette répression contre la gauche bolivienne s’est retournée contre lui et près d’un an plus tard, l’allié de Morales, Luis Arce, a été élu et a procédé à l’enfermement d’Áñez et d’autres fonctionnaires liés à elle.

La société basée en Floride, non nommée dans le communiqué de presse, a obtenu un contrat d’environ 5,6 millions de dollars pour fournir des gaz lacrymogènes et d’autres équipements non létaux au ministère bolivien de la Défense.

La société aurait appartenu à Bryan Berkman, un double ressortissant bolivien-américain qui a acheté le gaz lacrymogène au Brésil pour une somme bien moindre de 3,3 millions de dollars, selon un affidavit d’un agent du Département de la sécurité intérieure qui accompagne les documents judiciaires.

The Associated Press