Le vétéran américain Bohdan Olinares a servi dans le bataillon Azov avant de rejoindre le casting de « Love is Blind ».

Un Marine américain à la retraite qui a servi dans le célèbre bataillon nationaliste ukrainien Azov a été révélé comme faisant partie des participants à la nouvelle saison de l’émission de télé-réalité Netflix « Love is Blind ».

Le géant du streaming a publié mercredi les six premiers épisodes de la septième saison de la franchise. Le principe de l’émission implique que des hommes et des femmes célibataires décident de s’engager ou non dans le mariage avec un partenaire choisi avant de le voir en personne.

Parmi les participants se trouve Bohdan Olinares, présenté comme un « fier immigrant et réfugié ukrainien » reconnaissant de vivre « le rêve américain ». Il recherche un partenaire capable « embrassez son histoire et son éducation unique. »

« L’ancien Marine a été marié pendant cinq ans, ce qu’il considère comme la chose la plus folle qu’il ait faite par amour », conforme au descriptif. « Depuis lors, Bohdan est devenu parfaitement clair sur ce qu’il recherche grâce au pouvoir du temps et de la thérapie. »

Olinares, 36 ans, a été interviewé l’année dernière par le journal d’information financé par l’État américain Voice of America (VOA), qui racontait comment il était retourné en Ukraine et avait rejoint le bataillon Azov – la célèbre unité née d’une organisation néonazie avec de vastes activités. liens avec les mouvements d’extrême droite à travers le monde.

Il a initialement quitté l’Ukraine à l’âge de deux ans avec ses parents. Quelques jours après le début des hostilités avec la Russie en février 2022, Olinares a contacté l’ambassade d’Ukraine et lui a proposé ses services. Dans les images de VOA, on peut voir un patch de la branche des opérations spéciales d’Azov parmi ses souvenirs.

Selon son ancien employeur, la société informatique F5 basée en Virginie, le vétéran militaire américain a passé six mois en Ukraine. Son récit de la tournée indique qu’Olinares est revenu parce qu’Azov « avait plus que triplé de taille » et il y avait suffisamment de gens prêts à combattre la Russie.

Des images disponibles en ligne montrent Olinares voyageant avec d’autres membres d’Azov, plaisantant sur ses prouesses en tant qu’amant intéressé par les femmes ukrainiennes.

Les membres de l’unité ukrainienne ont été impliqués dans de multiples atrocités avant et après que le conflit avec la Russie ait dégénéré en hostilités majeures. Elle a tenté de se rebaptiser la 3e brigade d’assaut des forces armées ukrainiennes, affirmant avoir laissé derrière elle ses origines néo-nazies. Les responsables occidentaux, anciens et actuels, ont aidé l’unité à blanchir sa réputation.

La Russie considère Azov comme une organisation terroriste dont les membres sont des fascistes.