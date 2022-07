Un ex-manager accuse la famille Schumacher de “mensonges”

Willi Weber affirme que la famille Schumacher n’a pas dit toute la vérité sur l’état de santé de l’icône de la F1

Willi Weber, ancien manager de l’icône de la F1 Michael Schumacher, a fustigé la famille du multiple champion du monde dont l’état reste un mystère neuf ans après le grave accident qu’il a subi en skiant dans les Alpes françaises.

L’état de santé de Schumacher reste un secret bien gardé après l’accident de 2013 après lequel il est resté dans le coma pendant six mois – avec seulement peu de rapports publiés dans les médias via la famille Schumacher ou l’ancien directeur général de Ferrari Jean Todt dans les années suivantes.

Et Weber, dont l’association avec Schumacher a commencé dans les années 1980 lorsqu’il l’a engagé pour participer à la Formule 3, n’est pas content d’avoir été effectivement exclu à la suite de l’accident tragique.

“C’était une énorme douleur pour moi», a déclaré Weber via la traduction à la Gazzetta dello Sport.

“J’ai essayé des centaines de fois de contacter [his wife] Corinna et elle n’ont pas répondu. J’ai appelé Jean Todt pour lui demander si je devais aller à l’hôpital et il m’a dit d’attendre, c’est trop tôt.

“J’ai appelé le lendemain et personne n’a répondu. Je ne m’attendais pas à un tel comportement et je suis toujours en colère à ce sujet. Ils m’ont tenu à l’écart en me disant que c’était trop tôt, eh bien maintenant c’est trop tard. Cela fait neuf ans. Peut-être qu’ils devraient juste le dire comme ça.”

Weber a ajouté qu’il comprenait initialement les demandes de confidentialité de la famille Schumacher – mais il dit qu’il se sent maintenant blessé par ce qu’il considère comme un effort continu pour maintenir la distance entre eux et une figure qui a été cruciale pour la carrière compétitive de Schumacher.

“Je pouvais comprendre la situation au début car j’ai toujours fait tout ce que je pouvais pour que Michael protège sa vie privée“, a expliqué Weber.

“Mais depuis lors, nous n’avons entendu que des mensonges de leur part. Des années après l’accident, je me suis dit de faire attention à la famille car je ne pouvais pas changer les choses. Il était comme un fils pour moi. Même aujourd’hui ça me fait mal d’en parler.”

Il reste peu probable que la demande d’informations très publique de Weber ait un impact sur l’appétit de la succession Schumacher pour la distribuer, étant donné qu’ils ont eu plusieurs opportunités et demandes de ce type au fil des ans.

Le documentaire “Schumacher” de Netflix de l’année dernière devait ouvrir le rideau sur la vie de la star allemande dans les années qui ont suivi son accident – mais presque de nouvelles informations y ont été publiées, incitant certains critiques à le déclarer “lumière sur les détails”.