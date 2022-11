Un ex-législateur plaide coupable du vol de 1,2 million de dollars d’aide COVID-19

HARTFORD, Conn. (AP) – Un ancien représentant de l’État du Connecticut a plaidé coupable mardi pour le vol de plus de 1,2 million de dollars de fonds fédéraux de secours contre les coronavirus de la ville de West Haven, utilisant une partie de l’argent pour jouer dans un casino, selon aux procureurs.

Michael DiMassa, un démocrate de West Haven, a comparu devant le tribunal fédéral de Hartford et a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de complot de fraude électronique. L’épouse de DiMassa et son ancien partenaire commercial ont également plaidé coupables plus tôt cette année, tandis qu’une quatrième personne accusée dans le stratagème attend son procès.

Au moment du vol, DiMassa était à la fois un représentant de l’État et un assistant du conseil municipal de West Haven. Les procureurs ont allégué qu’il avait utilisé son poste dans la ville, qui avait le pouvoir d’approuver le remboursement des dépenses liées au COVID-19, pour voler les fonds – dont une partie qu’il avait utilisée pour jouer au Mohegan Sun Casino dans l’est du Connecticut.

DiMassa a démissionné de ses deux postes après son arrestation l’année dernière.

Aucune date de condamnation n’a été fixée pour DiMassa. La fourchette des lignes directrices en matière de peine pour les accusations pour lesquelles il a plaidé coupable est de 41 à 51 mois.

DiMassa n’a pas répondu aux questions alors qu’il quittait le palais de justice mardi.

L’épouse de DiMassa, Lauren DiMassa, a plaidé coupable en juillet pour complot de fraude par fil. Les procureurs ont déclaré que West Haven lui avait versé près de 148 000 dollars pour des services qu’elle n’avait jamais fournis à la ville. Sa condamnation est fixée à janvier.

Le couple a soumis des factures frauduleuses à la ville pour des services liés au coronavirus, y compris la prévention de la violence chez les jeunes, mais au lieu de cela, ils ont utilisé l’argent à leur propre avantage, ont déclaré les procureurs. L’avocat de Lauren DiMassa a déclaré qu’elle avait remis la majeure partie de l’argent qu’elle recevait de la ville à son mari.

John Bernardo, l’ancien partenaire commercial de Michael DiMassa qui était spécialiste du logement pour la ville, a également plaidé coupable à une accusation de fraude électronique pour son rôle dans le vol. Il devrait être condamné le 29 novembre.

Une quatrième personne accusée dans l’affaire, le propriétaire d’entreprise John Trasacco, a plaidé non coupable. Les procureurs ont déclaré que Trasacco était lié à des factures frauduleuses soumises à la ville pour des services liés au COVID-19 qui n’ont jamais été fournis. Son procès devrait commencer le 21 novembre.

Les responsables de West Haven ont fait l’objet d’un examen minutieux pour savoir comment ils ont dépensé plus d’un million de dollars que la ville a reçus en fonds de secours fédéraux COVID-19. Un audit publié en avril a indiqué qu’environ 80% des dépenses n’auraient pas dû être autorisées.

En mai, le gouverneur Ned Lamont a approuvé une recommandation d’un conseil d’État visant à placer les finances de West Haven sous une plus grande surveillance de l’État. La ville avait auparavant été placée sous tutelle de l’État en raison de problèmes de déficit budgétaire.

Dave Collins, l’Associated Press