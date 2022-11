Un ex-législateur du Tennessee plaide coupable d’un stratagème d’argent de campagne

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Un ancien sénateur de l’État du Tennessee accusé d’avoir enfreint les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales a plaidé coupable à deux chefs d’accusation mardi après avoir initialement qualifié l’affaire contre lui de chasse aux sorcières politique.

L’ancien sénateur de l’État républicain Brian Kelsey, qui avait précédemment plaidé non coupable, a modifié son plaidoyer devant un juge fédéral dans l’affaire liée à l’échec de sa campagne au Congrès de 2016. Cette décision est intervenue après que son coaccusé, le propriétaire du club social de Nashville, Joshua Smith, a plaidé coupable le mois dernier à un chef d’accusation en vertu d’un accord qui l’oblige à “coopérer pleinement et honnêtement” avec les autorités fédérales.

En octobre 2021, un grand jury fédéral de Nashville a inculpé Kelsey et Smith, propriétaire du club The Standard, pour plusieurs chefs d’accusation chacun. L’acte d’accusation alléguait que Kelsey, Smith et d’autres avaient violé les lois sur le financement des campagnes en dissimulant illégalement le transfert de 91 000 $ – 66 000 $ du comité de campagne du Sénat de l’État de Kelsey et de 25 000 $ d’une organisation à but non lucratif qui défendait les questions de justice juridique – à une organisation politique nationale pour financer des publicités appelant à un soutien de la campagne électorale ratée de Kelsey en 2016 au Congrès.

Les procureurs allèguent que Kelsey et d’autres ont amené l’organisation politique nationale à faire des contributions de campagne illégales et excessives à Kelsey en se coordonnant avec l’organisation sur les publicités, et qu’ils ont amené l’organisation à déposer de faux rapports auprès de la Commission électorale fédérale.

Kelsey a plaidé coupable de complot en vue de frauder la Commission électorale fédérale ainsi que d’avoir aidé et encouragé l’acceptation de contributions excessives au nom d’une campagne fédérale. Il risque jusqu’à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation.

Kelsey a ignoré les questions des journalistes à l’entrée et à la sortie du tribunal mardi. Lui et Smith devraient être condamnés en juin, bien que l’avocat de Kelsey ait indiqué que son équipe et celle de Smith souhaiteraient que la peine soit augmentée.

Initialement, Kelsey a répondu aux accusations avec un ton de défi, déclarant dans une annonce en ligne d’octobre 2021 aux journalistes qu’il était “totalement innocent”, qualifiant les accusations de “rien d’autre qu’une chasse aux sorcières politique” et accusant l’administration du président Joe Biden. Il a répété qu’il était “totalement innocent” lors d’un discours au Sénat quelques jours plus tard.

Puis en mars, Kelsey a annoncé sur Twitter qu’il ne se représenterait pas. Sans mentionner son acte d’accusation, il a tweeté qu’il avait été influencé par “un changement récent et passionnant dans ma vie personnelle, et j’ai hâte de passer plus de temps avec ma famille”. En septembre, sa femme a donné naissance à leurs jumeaux.

Kelsey, un avocat de 44 ans de Germantown, a été élu pour la première fois à l’Assemblée générale en 2004 en tant que représentant de l’État. Il a ensuite été élu au Sénat de l’État en 2009.

Smith a plaidé coupable d’avoir aidé et encouragé la sollicitation et la dépense d’au moins 25 000 $ de soi-disant «argent doux» – ou de fonds non soumis aux limitations fédérales et aux exigences de déclaration – dans le cadre d’une élection fédérale.

Environ une semaine après le plaidoyer de Smith, les avocats de Kelsey ont demandé à un juge une audience sur la modification de son plaidoyer, sans préciser comment cela changerait.

Les allégations contenues dans l’acte d’accusation ressemblent à une plainte contre la campagne de Kelsey déposée auprès de la Commission électorale fédérale et du ministère de la Justice en 2017 par une organisation à but non lucratif, le Campaign Legal Center.

Cette plainte affirmait que les dépenses indépendantes effectuées par l’Union conservatrice américaine lors de la course de 2016 étaient coordonnées avec la campagne de Kelsey au Congrès. Un porte-parole de l’éminente organisation conservatrice à but non lucratif a déclaré au moment de l’acte d’accusation qu’elle “coopérait pleinement à cette enquête depuis 2018” et que “ni l’ACU ni aucun membre du conseil d’administration n’est un sujet ou une cible de cette enquête”.

Jonathan Mattise, Associated Press