Un ex-législateur de Porto Rico condamné pour corruption

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Un juge a condamné mercredi un ancien législateur de Porto Rico à plus de quatre ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de corruption dans le cadre d’un programme de pots-de-vin.

Nelson del Valle Colón, qui a été élu à la Chambre des représentants de Porto Rico en 2004 et 2016, a également été condamné à payer 190 000 dollars en dédommagement.

Il a été accusé d’avoir embauché deux femmes pour travailler dans son bureau et d’avoir exigé d’elles des pots-de-vin toutes les deux semaines allant d’environ 500 $ à 1 300 $ pendant plus de trois ans en échange de leur emploi et de leur salaire.

Les deux femmes ont plaidé coupable et devraient être condamnées plus tard ce mois-ci.

The Associated Press