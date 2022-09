Un ex-joueur russe de la LNH puni dans une affaire de corruption militaire

Mikhail Vorobyov a appris mardi son sort devant un tribunal de la ville d’Oufa

Le joueur de hockey russe Mikhail Vorobyov a échappé à une peine de prison mais a été condamné à une amende de 2 millions de roubles (33 000 $) après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté de soudoyer un fonctionnaire pour éviter le service militaire.

Le verdict contre Vorobyov, 25 ans, a été rendu mardi au tribunal de district de Leninsky dans la ville d’Oufa.

Ancien membre de l’équipe de hockey Salavat Yulaev basée à Oufa, Vorobyov était l’un des trois joueurs de hockey à faire face à des accusations dans le cadre d’une enquête sur des pots-de-vin versés à un employé d’un bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire afin d’échapper au service.

Lundi, l’ancien joueur de Salavat Yulaev, Anvar Suleimanov, 22 ans, a été condamné à cinq ans de prison avec sursis dans le cadre de la même enquête.

Lire la suite Un joueur de hockey russe condamné dans une affaire de corruption militaire

Les pots-de-vin se seraient élevés entre 170 000 et 175 000 roubles (2 780 à 2 860 dollars) et les allégations de fourniture de faux documents militaires impliqueraient un homme d’affaires local, Farit Samigullin, et potentiellement un responsable d’un bureau militaire.

Vorobyov avait reconnu sa culpabilité et sa volonté de servir dans les forces armées, l’affaire contre lui étant requalifiée en tentative de corruption, selon RBC Sport.

Un troisième joueur, Vladislav Lukin, doit encore connaître l’issue de son affaire bien qu’un procès soit prévu pour le 22 septembre.

Chaque joueur risquait une longue peine de prison et une lourde amende, bien que sur la base des deux premières peines, Lukin semble susceptible d’échapper à ce sort.

Vorobyov est un attaquant dans l’un des meilleurs clubs de hockey de Russie, le SKA Saint-Pétersbourg, où il joue depuis 2021.

Il a déjà joué pour l’équipe de la LNH, les Flyers de Philadelphie, et son club agricole dans la Ligue américaine de hockey.

Lire la suite L’avocat d’une star du hockey demande une dispense de service militaire

La question des joueurs de hockey russes et du service militaire est devenue un sujet brûlant ces derniers mois.

L’ancien gardien de but du CSKA Moscou, Ivan Fedotov, a été arrêté en juillet pour avoir tenté d’esquiver son devoir avant le déménagement prévu à Philadelphie.

Fedotov, 25 ans, et son équipe juridique ont nié ces allégations et ont interjeté appel, mais toutes les chances qu’il rejoigne sa nouvelle équipe semblent minces car il a été rapporté pour la dernière fois que le gardien de but suivait une formation dans un centre militaire du nord de la Russie.

Il y a également eu des allégations selon lesquelles l’ailier russe Kirill Kaprizov aurait été impliqué dans un scandale de fausse carte d’identité militaire, alimentant les craintes qu’il ne revienne pas dans l’équipe de la LNH, le Wild du Minnesota.

Ces inquiétudes se sont toutefois avérées non fondées et le joueur de 25 ans est maintenant retourné aux États-Unis avant le début de la saison de la LNH en octobre.