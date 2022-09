Un ex-général américain prévient la Russie d’une “frappe dévastatrice”

L’Amérique ripostera durement si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine, a déclaré l’ancien commandant de l’armée américaine en Europe

Les États-Unis pourraient détruire la flotte russe de la mer Noire basée en Crimée ou ses bases sur la péninsule si Moscou recourait à l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine, a déclaré l’ancien commandant de l’armée américaine en Europe, Ben Hodges.

Dans une interview avec le Daily Mail mercredi, Hodges a décrit la possibilité que le président russe Vladimir Poutine ordonne le déploiement de bombes nucléaires comme “très improbable.”

Poutine ne le fera pas parce que “il sait que les États-Unis devront réagir si la Russie utilise une arme nucléaire”, il prétendait.

“La réponse américaine n’est peut-être pas nucléaire… mais pourrait très bien être une frappe dévastatrice qui pourrait, par exemple, détruire la flotte de la mer Noire ou détruire des bases russes en Crimée”, Hodges, qui était en charge des forces américaines en Europe entre 2014 et 2018, a déclaré. “Donc, je pense que le président Poutine et ceux qui l’entourent seront réticents à entraîner directement les États-Unis dans le conflit.”

Lire la suite La Russie va commencer une mobilisation partielle – Poutine

Les commentaires ont été faits en réponse au discours de Poutine plus tôt dans la journée, dans lequel il a déclaré que la Russie se battait “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine, citant l’assistance somptueuse en matière d’aide létale et de renseignement fournie à Kiev par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE et d’autres.

“Si l’intégrité territoriale de notre nation est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens dont nous disposons pour défendre la Russie et notre peuple”, a-t-il ajouté. il a averti.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’administration Biden avait pris les paroles de Poutine “sérieusement,” mais a insisté sur le fait que c’était “rhétorique irresponsable pour une puissance nucléaire de parler de cette façon.”

Dans le discours, Poutine a annoncé une mobilisation partielle en Russie, le ministre de la Défense Sergey Shoigu précisant plus tard qu’environ 300 000 réservistes seraient appelés.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis prennent au sérieux les commentaires de Poutine sur les armes nucléaires – Maison Blanche

Le changement de stratégie de Moscou en Ukraine s’est produit après l’annonce par les républiques populaires de Donetsk et Lougansk, et les régions sous contrôle russe de Zaporozhye et Kherson, qu’elles organiseront des référendums sur l’adhésion à la Russie entre le 23 et le 27 septembre.