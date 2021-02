Un ex JALOUS a poignardé à mort son ancienne petite amie après l’avoir repérée marchant main dans la main avec sa nouvelle flamme, il est allégué.

La tragique Sonia Di Maggio, 29 ans, aurait été poignardée environ 20 fois devant son nouveau petit ami après que les deux hommes aient été pris en embuscade alors qu’ils se rendaient dans un supermarché.

La jeune femme «ensoleillée» et «douce» a été agressée dans la rue de la petite ville italienne de Minervino di Lecce, dans le sud-est de la péninsule du Salento, ont rapporté les médias locaux.

Pendant le meurtre horrible, l’ex-petit ami de Sonia «l’a attrapée par le cou et a commencé à la poignarder», a affirmé son nouveau partenaire Francesco Damiano.

« Sonia m’a protégé, a essayé de lui faire comprendre que je n’avais rien à voir avec ça, que c’était une affaire entre eux deux », a déclaré le menuisier de 29 ans. Corriere del Mezzogiorno.

«J’ai crié à l’aide, j’ai essayé de l’arrêter, mais je ne pouvais rien faire.

J’ai crié à l’aide, j’ai essayé de l’arrêter Francesco Damiano

Le couple – qui se connaissait depuis environ un an après s’être rencontré alors qu’il jouait en ligne – avait récemment déménagé dans la petite ville de la région des Pouilles, à environ 350 km de Naples.

L’ex-petit ami de Sonia, Salvatore Carfora, 39 ans, a été arrêté par la police pour meurtre hier après l’attaque brutale vers 19 heures lundi soir.

Le meurtrier présumé, originaire de Torre Annunziata, dans la province de Naples, a été arrêté mardi à Otranto après une chasse à l’homme de 12 heures par des flics et a avoué le meurtre.

Au milieu de l’attaque frénétique, Sonia a «tenté de se libérer», a déclaré son nouveau petit ami aux médias locaux.

«Je cherchais de l’aide entre-temps et il n’y avait personne là-bas, puis j’ai commencé à crier et quelqu’un est venu. Mais il s’était déjà enfui et elle était au sol », a déclaré M. Damiano.

Il est allégué qu’au cours de la relation de cinq ans de Sonia avec son ex jaloux, il ne lui a pas permis d’aller travailler au cas où elle rencontrerait quelqu’un d’autre.

Le contrôle coercitif dans la relation s’est également étendu à la violence physique pendant les années de couple, est-il allégué.

Après la séparation du couple l’année dernière, Sonia, née à Rimini, avait essayé de reprendre sa vie et envisageait de déménager dans un appartement avec son nouveau partenaire.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE Women’s Aid a ces conseils pour les victimes et leurs familles: Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance téléphonique en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le «55».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez vous retrouver piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans une armoire ou dans un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence conjugale, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert les jours de semaine et les week-ends pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct disponible de 10h à 16h. Vous pouvez également appeler le service d’assistance téléphonique national 24 heures sur 24 contre les abus domestiques au 0808 2000 247.

«Sonia était ensoleillée, très gentille», a révélé son petit ami affligé de chagrin.

«Une fille calme et polie, que je porte toujours dans mon cœur. Depuis qu’elle est avec moi, elle sourit à nouveau. Sonia méritait une vie meilleure.

Le meurtre vient après Tiziana Gentile, 48 ans a été poignardée à mort dans son appartement du quartier italien de Foggia, à proximité, le 26 janvier.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler les Samaritains gratuitement au 116123.