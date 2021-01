Lorsque Mark Andrews s’est enrôlé dans la police alors qu’il n’avait que 18 ans, il n’avait aucune idée de ce dans quoi il se trouvait ni des situations inimaginables qui allaient le hanter.

Aujourd’hui âgé de 51 ans, l’ancien sergent de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a passé plus de deux décennies à répondre à d’horribles accidents de voiture, à une violence extrême, à des scènes de crime sanglantes – et il a également été témoin d’autopsies de bébés morts.

Alors qu’il luttait tranquillement contre un SSPT non diagnostiqué et qu’il avait peur de se coucher la nuit, quatre de ses compagnons ont mis fin à leurs jours – et c’est un appel au réveil qui a incité l’officier stoïque à tendre la main et à obtenir de l’aide.

«Vous vous sentez si seul avec vos pensées et vos sentiments et pensez que quelque chose ne va pas avec vous. Nous venons de gérer les émotions en buvant un carton de bière et en rentrant chez nous – il n’y a pas eu de compte rendu », a déclaré M. Andrews au Daily Telegraph.

Il se souvient de son premier jour de travail quand il a été emmené à la morgue de Westmead à Sydney et assisté à une autopsie d’un bébé.

C’était sa première expérience avec un cadavre et c’était quelque chose auquel il n’était pas préparé.

Le père de trois enfants a déclaré qu’à ce moment-là, demander de l’aide aurait été considéré comme un « signe de faiblesse », alors il a simplement continué sa carrière en passant d’un événement traumatisant à l’autre.

« J’ai fait mourir une dame sur moi … son partenaire était mort derrière moi et elle me disait: » S’il vous plaît, ne me laissez pas mourir « , a déclaré M. Andrews.

Bien qu’il ait été témoin des suites d’accidents de voiture qui lui tournaient le ventre pendant environ 10 ans, un double accident mortel l’a « brisé » peu de temps après qu’il soit devenu un nouveau parent.

En moyenne, les policiers sont presque quatre fois plus susceptibles de souffrir du SSPT par rapport au reste de la population, selon Beyond Blue (photo, un suspect est embarqué dans un véhicule de police à Sydney pour trafic de drogue)

Un policier légiste examine la scène d’une fusillade au volant à Condell Park, Sydney, le 19 octobre 2020

La police interroge des témoins après une attaque au couteau présumée dans une pizzeria des Merrylands de Sydney

L’horreur en tant que corps est retrouvée dans une voiture en feu dans l’ouest de Sydney le 31 octobre 2020

Il a comparé l’incident tragique à un grand verre d’eau qui déborde finalement d’une goutte de plus.

Lorsque quatre de ses compagnons se sont suicidés en 2013, c’était la goutte d’eau.

« J’ai l’impression d’avoir été condamné à perpétuité et je dois juste porter et gérer mon TSPT jusqu’à ma mort. Il n’y a aucun support. Je suis un homme adulte qui a peur de dormir… ce n’est tout simplement pas normal », a déclaré M. Andrews.

En moyenne, les policiers sont presque quatre fois plus susceptibles de souffrir du SSPT par rapport au reste de la population, selon Beyond Blue.

M. Andrews demande maintenant que les policiers soient mieux soutenus à la suite du SSPT et souhaite voir moins de «paperasserie» lorsqu’il s’agit de demander de l’aide.

Ses appels viennent à peine un mois après qu’un policier de Sydney s’est suicidé pendant son service.

Le sergent Matthew Theoklis était père de jumeaux de trois ans et a été retrouvé mort dans un bureau d’un poste de police à Sydney

Le sergent Matthew Theoklis était le père de jumeaux de trois ans et a été retrouvé mort dans un bureau d’un poste de police de la rue Goulburn à Surry Hills le 30 novembre à 7h30.

Sa fiancée Rebekah, est également membre de la police de NSW.

Le père avait travaillé comme policier pendant les 15 dernières années et était en poste avec le commandement de la zone de police de Eastern Beaches.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’un soutien en santé mentale, vous pouvez appeler Lifeline au 13 11 14 ou Beyond Blue au 1300 22 4636.