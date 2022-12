Un ex-flic met en garde contre une arnaque à la carte-cadeau falsifiée

Un ancien policier exhorte les Canadiens à être vigilants en cette période des Fêtes lorsqu’ils achètent des cartes-cadeaux en étalage dans les magasins de détail, après avoir failli être victime d’une escroquerie impliquant des cartes-cadeaux falsifiées — à deux reprises.

À la fin octobre, Nichelle Laus, influente torontoise en matière de conditionnement physique et de sécurité publique, a tenté d’acheter une carte-cadeau Winners de 50 $ chez son Shoppers Drug Mart local. Mais lorsque le caissier a scanné le code-barres sur la carte-cadeau, il s’est affiché sur le système comme une carte-cadeau d’essence Esso.

“La caissière — elle a fait du très bon travail”, a déclaré Laus à CTVNews.ca par téléphone mercredi. “Elle m’a parlé de l’arnaque et elle en sentait le fond et elle a dit : ‘Regarde, celle-ci est fausse.’ J’ai dit: ‘Pas question!'”

En examinant de plus près la carte, Laus a remarqué que la texture du code-barres apparaissait en relief. Il s’est avéré qu’il y avait un faux code-barres sous la forme d’un autocollant recouvrant le vrai code-barres de la carte-cadeau. Le faux code-barres correspondait à une carte-cadeau Esso, et si la transaction avait abouti, Laus aurait payé de l’argent pour charger la carte Esso d’un escroc et se serait retrouvé avec une carte Winners vide.

“Vous pouvez voir que c’est un autocollant blanc. On dirait qu’il était presque imprimé au laser. Comme, c’est vraiment de bonne qualité. Il est coupé si précisément que vous pouvez littéralement le poser sur le code-barres d’origine et vous ne remarquerez même pas le différence, à moins que vous ne la regardiez vraiment et que vous ne la ressentiez vraiment », a-t-elle expliqué.

Après cette expérience, a déclaré Laus, elle a commencé à passer ses doigts sur le code-barres chaque fois qu’elle achète une carte-cadeau chez un détaillant afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’autocollants sur la carte. Et ce week-end, elle a rencontré une autre carte-cadeau falsifiée dans un autre magasin Shoppers Drug Mart.

“J’achetais une carte PlayStation pour la fête d’anniversaire d’un ami de mes garçons. Et la première que j’ai prise, j’ai fait la même chose. J’ai senti le dos et bien sûr, c’était faux”, a-t-elle déclaré.

Cette fois, le faux code-barres sur la carte PlayStation à 100 $ s’est présenté comme une carte LCBO.

“Si je ne l’ai pas remarqué et si le caissier ne l’a pas remarqué, je charge littéralement la carte LCBO (d’un escroc) … puis je m’en vais et ma carte est littéralement ratée”, a-t-elle déclaré.

Les vidéos de Laus expliquant comment elle a failli être victime de ces escroqueries ont été largement diffusées sur TikTok et Instagram. L’une de ses vidéos TikTok sur l’arnaque a été vue plus de deux millions de fois tandis que sa dernière vidéo sur Instagram a recueilli près d’un million de vues mercredi soir.

La société mère de Shoppers Drug Mart, Loblaw, a déclaré à CTVNews.ca dans un communiqué que la société reconnaissait la fraude par carte-cadeau “comme un problème affectant le secteur de la vente au détail en général” et a déclaré qu’elle faisait ce qu’elle pouvait pour lutter contre la falsification des cartes-cadeaux dans ses magasins.

« Les équipes de notre magasin sont formées pour reconnaître la falsification, ainsi que d’autres situations frauduleuses impliquant l’achat de cartes-cadeaux et font de leur mieux pour intercepter les cartes qui pourraient être frauduleuses avant qu’elles ne soient achetées », a déclaré Loblaw.

Pour éviter d’acheter une carte-cadeau qui a été falsifiée, Laus suggère d’acheter des cartes-cadeaux numériques ou d’acheter une carte-cadeau directement dans le magasin auquel la carte-cadeau est destinée, plutôt que d’acheter auprès d’un détaillant. Mais si vous devez acheter une carte-cadeau chez un détaillant, a déclaré Laus, il est impératif de sentir le code-barres pour vous assurer qu’il n’y a pas de falsification et de vérifier ce qui apparaît à la caisse après le scan de la carte.

“Prenez cette minute supplémentaire non seulement pour sentir le code-barres sur le dos, mais essayez de le soulever”, a-t-elle déclaré. “S’il s’agit d’un véritable autocollant, vous le souleverez et remarquerez qu’il ne correspond pas au numéro en dessous.”