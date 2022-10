Un ex-flic maniaque tire et COUPE 24 enfants endormis alors que 34 sont massacrés un par un pendant la sieste dans une pépinière thaïlandaise

Un flic SACKED a tiré et décapité 24 enfants après avoir pénétré par effraction dans une crèche alors qu’ils dormaient au milieu d’un horrible massacre qui a fait 34 morts.

Le maniaque a ensuite abattu sa femme et son fils avant de retourner l’arme contre lui-même après le déchaînement choquant de la garderie de Na Klang, en Thaïlande.

Les corps ont été recouverts de couvertures après le massacre qui a fait 34 morts Crédit : ViralPress

L’ancien lieutenant-colonel de police Panya Khamrab a tué sa femme et son fils, photographiés, à la suite du déchaînement avant de retourner l’arme contre lui-même Crédit : ViralPress

Les gens se sont rassemblés devant la garderie après le massacre d’horreur

Les flics ont nommé le suspect comme étant l’ancien lieutenant-colonel de police Panya Khamrab, qui avait été limogé d’un poste de police voisin.

Le tireur – armé d’un fusil de chasse, d’un pistolet et d’un couteau – s’est introduit de force dans la crèche vers 12h30 heure locale (5h30 GMT) et a assassiné les enfants un par un avant de s’enfuir.

Selon la police, il est devenu “agité” lorsqu’il n’a pas pu trouver son fils au centre.

Un enseignant de l’école maternelle a raconté comment le tueur a décapité les tout-petits avec une lame et poignardé à mort un membre du personnel qui était enceinte de six mois.

Il est entendu que 24 enfants âgés de deux à trois ans, deux enseignants et un policier font partie des personnes tuées.

L’enseignant, qui a escaladé un mur pour échapper au tireur, a déclaré: “Je savais que c’était une arme à feu parce que j’ai entendu plusieurs coups de feu, puis je l’ai vu mettre les balles et pointer l’arme sur moi.

“J’ai appelé le professeur, et le professeur serrait l’enfant dans ses bras. Il a donné un coup de pied dans le miroir et j’ai escaladé les murs et demandé de l’aide.

“Il est resté longtemps à l’intérieur du centre pour enfants. Il a utilisé un couteau et a coupé la tête de tous les enfants. Il portait un petit pistolet.

“Je ne savais pas qu’il allait tuer les enfants. Je pensais qu’il allait sortir mais il est resté longtemps à l’intérieur. Il a utilisé un couteau et a poignardé tous les enfants.

“Il a également poignardé une enseignante enceinte. Seulement (a) quelques mois avant qu’elle n’accouche. Il a poignardé mon bâton. C’est tout ce que je sais.”

Selon les flics, le tueur est rentré chez lui après l’attaque d’horreur dans une camionnette blanche qu’il a incendiée avant d’abattre sa femme et son enfant et de se tirer une balle.

Une trentaine d’enfants se trouvaient au centre lorsque le tireur a fait irruption dans une pièce fermée à clé où ils dormaient avant de leur tirer dessus et de les poignarder brutalement.

Il a ensuite continué le déchaînement à l’extérieur, enfonçant sa camionnette dans des passants à l’extérieur et en leur tirant dessus.

Des images choquantes montrent des corps couverts de couvertures éparpillés sur le sol à l’intérieur de la crèche.

Des familles désemparées ont été photographiées en train de pleurer à l’extérieur de la crèche alors qu’une ambulance transportait les blessés à l’hôpital.

Khamrab, 34 ans, avait été limogé l’année dernière pour consommation de drogue, a déclaré le colonel de police Jakkapat Vijitraithay.

La police a déclaré qu’il avait comparu devant le tribunal pour des accusations de drogue avant le saccage.

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a qualifié la fusillade d'”incident choquant”.

Il a déclaré: “Je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances aux familles des disparus et des blessés.”

Chan-ocha a également ordonné à toutes les agences de soigner d’urgence les blessés.

Le taux de possession d’armes à feu en Thaïlande est élevé par rapport à certains autres pays de la région.

Mais les chiffres officiels n’incluent pas un grand nombre d’armes illégales, dont beaucoup ont été introduites à travers des frontières poreuses au fil des ans en provenance de voisins déchirés par des conflits.

Les fusillades de masse sont rares, mais en 2020, un soldat en colère contre une transaction immobilière qui a mal tourné a tué au moins 29 personnes et en a blessé 57 dans un déchaînement qui s’est étendu sur quatre endroits.

Une enseignante du centre a raconté comment elle avait vu le tireur poignarder des enfants et ouvrir le feu Crédit : ViralPress

Une partie de la camionnette blanche dans laquelle le tireur a fui les lieux Crédit : ViralPress

Deux passants horrifiés s’embrassent devant la garderie après l’attaque d’horreur Crédit : Facebook SuperPik Kanwilai

Khamrab avait été licencié de la police l’année dernière Crédit : AFP