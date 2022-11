Un ex-flic de Porto Rico condamné pour un vol d’armes à feu historique

SAN JUAN, Porto Rico – Un ancien officier de police portoricain reconnu coupable d’avoir orchestré le plus grand vol d’armes à feu de l’histoire du territoire américain a été condamné à 20 ans de prison, a annoncé mardi le bureau du procureur américain.

Les suspects vêtus de faux uniformes prétendant être des policiers, ont utilisé un véhicule avec de faux autocollants de police pour entrer dans le champ de tir et ont agressé et ligoté les agents de service avant de voler les armes, selon le bureau du procureur américain à Porto Rico.

Les autorités ont déclaré que Padilla-Galarza avait visité le champ de tir plusieurs fois en un an pour se familiariser avec le personnel, leurs quarts de travail et l’aménagement de l’installation avant le vol.

Padilla-Galarza et ses co-conspirateurs ont ensuite vendu les armes volées, qui comprenaient 49 pistolets, 40 fusils AR-15 et 24 fusils de chasse, selon le bureau du procureur américain.

L’ancien policier avait déjà été condamné en octobre 2018 à 19 ans de prison dans une affaire sans rapport dans laquelle les autorités l’accusaient d’avoir orchestré un vol de banque près de la capitale San Juan. Padilla-Galarza et ses compagnons suspects ont été reconnus coupables d’avoir volé plus de 64 000 dollars et d’avoir utilisé des explosifs leurres.