La justice n’arrive pas toujours rapidement, merde, la plupart du temps elle n’arrive pas du tout. Cependant, nous sommes heureux de signaler les fois où cela se produit. Même si cela n’enlèvera jamais la douleur d’une famille endeuillée par la perte d’un être cher, la justice doit toujours être rendue. Malheureusement, parfois, la justice peut être une petite lumière dans le cul.

Selon CBSNews, de retour le 27 décembre 2017, un policier de Philadelphie de l’époque, Eric Ruch, a tiré et tué un homme noir non armé, Dennis Plowden, après une brève poursuite. Plowden était assis par terre, les mains en l’air, lorsque Ruch a tiré les coups mortels. Après avoir été inculpé et avoir démissionné du département, Ruch a été reconnu coupable d’homicide volontaire et de possession d’un instrument du crime. Hier, un juge a condamné le déclencheur Happy Piggy à 11 mois et demi à 23 mois de prison. La famille n’est ni surprise ni satisfaite.

“Mon frère est mort en vain et nous avons attendu cinq longues années pour que justice ne soit rendue”, a déclaré Diamond Plowden, la sœur de Plowden. « J’étais loin d’être surprise, mais j’étais très déçue », a déclaré Tania Bond, la veuve de Plowden. “Et je pense que la principale raison pour laquelle nous, en tant que famille, sommes déçus, c’est parce que qui attend cinq ans pour venir au tribunal pour entendre 11 à 23 mois?”

À la suite des déclarations de la victime et des déclarations de ceux qui soutiennent Ruch de manière inquiétante, l’ancien officier aurait pleuré en s’excusant auprès de la famille Plowden. La juge Barbara McDermott, qui a présidé l’affaire, a déclaré que Ruch avait fait preuve d’un “bon comportement” depuis qu’il avait été inculpé et qu’il ne voulait pas faire de lui ou d’autres officiers un exemple.

Elle a également déclaré que Plowden était en quelque sorte responsable de sa propre mort parce qu’il avait fui les officiers et créé une situation dangereuse. L’audace. La veuve de Plowden a dit que tous ces remords étaient bien trop peu et bien trop tard. La ville de Philly avait précédemment versé 1,2 million de dollars à la famille Plowden dans le cadre d’un règlement de poursuite.

Repose en paix, Denis Plowden.