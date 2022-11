Un ex-flic coupable du meurtre dans la mort par congélation de son fils de 8 ans

RIVERHEAD, NY (AP) – Un jury a condamné vendredi un ancien policier de New York pour meurtre au deuxième degré dans la mort de son fils de 8 ans, qui a été forcé de dormir la nuit sur le sol en béton d’un garage glacial .

Michael Valva a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de mise en danger d’enfants et encourt une peine potentielle maximale de 25 ans à perpétuité. Thomas Valva est décédé en janvier 2020, le lendemain d’avoir dormi dans le garage de la maison familiale de Long Island à des températures inférieures à 20 degrés (moins 6 degrés Celsius).

Le verdict de vendredi est tombé le premier jour des délibérations après un mois de témoignages.

Un médecin légiste a jugé que la mort du garçon était un homicide et a constaté que l’hypothermie était un facteur contributif majeur. Les procureurs ont déclaré que Thomas et son frère de 10 ans étaient tous deux sur le spectre autistique et étaient parfois obligés de dormir dans le garage.

Selon les procureurs, les garçons ont passé 16 heures consécutives dans le garage glacial avant la mort de l’enfant de 8 ans, a rapporté Newsday. Les procureurs ont également allégué que Michael Valva n’avait rien fait pour l’aider car le garçon était mort devant lui, puis avait menti à la police et aux premiers intervenants.

Les chefs de mise en danger des enfants découlaient du passage à tabac et de la famine des deux garçons. Leurs professeurs ont témoigné que les garçons venaient à l’école avec des ecchymoses et avaient souvent tellement faim qu’ils mangeaient des miettes par terre, selon le journal.

“Bien que nous ne puissions rien faire pour ramener Thomas, nous sommes satisfaits de la décision du jury”, a déclaré le procureur du comté de Suffolk, Raymond A. Tierney, dans un communiqué. “Michael Valva a soumis ses fils à d’horribles abus, négligence et cruauté. Il paiera maintenant pour avoir écourté la vie d’un jeune garçon innocent et sans défense qui avait toute une vie devant lui.

La fiancée de Valva, Angela Pollina, fait également face à des accusations de mise en danger d’enfants et de meurtre au deuxième degré et attend son procès. Elle a plaidé non coupable.

The Associated Press