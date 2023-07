Un ex-employé fait irruption dans une entreprise technologique de Bengaluru, tue le PDG et le directeur général

Le directeur général et le président-directeur général (PDG) d’une entreprise de technologie âgée d’un an à Bengaluru ont été tués par un ancien employé qui a fait irruption dans leur bureau et les a attaqués avec une épée, a indiqué la police.

Phanindra Subramanya, le directeur général, et Vinu Kumar, le PDG de la société Internet Aeronics sont décédés sur le chemin de l’hôpital.

L’incident s’est produit à Pampa Extension à Amrithahalli, un quartier résidentiel où Aeronics fonctionnait depuis une maison transformée en immeuble de bureaux.

L’attaquant, Felix, est en fuite, a déclaré le DCP North East, Bengaluru, Lakshmi Prasad.

L’accusé avait une entreprise similaire et les rapports indiquent que les hommes maintenant assassinés s’ingéraient dans ses affaires.