Un ex-employé d’eBay écope d’un an de prison pour harcèlement

BOSTON (AP) – Une ancienne employée d’eBay Inc. a été condamnée mardi à un an derrière les barreaux pour son rôle dans un stratagème de harcèlement visant les créateurs d’une newsletter en ligne qui comprenait la livraison d’araignées vivantes, d’un masque de cochon sanglant et d’autres objets dérangeants à leur domicile.

Stephanie Popp, 34 ans, de Louisville, Kentucky, qui était la directrice principale du renseignement mondial d’eBay, a été condamnée à une peine de prison par le tribunal fédéral de Boston après avoir plaidé coupable de complot de cyberharcèlement et de complot de falsification de témoins.

Stephanie Stockwell, 28 ans, de Redwood City, Californie, ancienne directrice du Global Intelligence Center d’eBay, a également été condamnée mardi pour son rôle dans le stratagème, mais a évité la prison. Elle a été condamnée à purger deux ans de probation, dont la première année en détention à domicile.

Ils font partie des sept anciens employés d’eBay qui ont plaidé coupables dans le stratagème visant un couple du Massachusetts – David et Ina Steiner – qui ont provoqué la colère des dirigeants d’eBay avec la couverture de l’entreprise dans leur newsletter, eCommerceBytes.

Stockwell et Popp ont rendu compte à James Baugh, l’ancien directeur principal de la sûreté et de la sécurité, qui, selon les autorités, était le chef du programme.

Baugh a été condamné le mois dernier à près de cinq ans derrière les barreaux. Un autre dirigeant d’eBay qui a plaidé coupable dans cette affaire, David Harville, a été condamné à deux ans de prison.

Les autorités affirment que les employés d’eBay – sous la direction de Baugh – ont envoyé des messages anonymes harcelants et parfois menaçants sur Twitter critiquant la couverture d’eBay par la newsletter. Le couple a alors commencé à recevoir des livraisons inquiétantes à leur domicile, notamment des insectes vivants et une couronne funéraire.

À un moment donné, Baugh a recruté Harville pour l’accompagner dans le Massachusetts pour espionner le couple, selon les autorités. Ils se sont rendus au domicile du couple dans l’espoir d’installer un traceur GPS sur leur voiture, mais le garage était verrouillé, alors Harville a acheté des outils avec l’intention de s’y introduire, selon les procureurs.

Les procureurs ont qualifié Popp de l’un des “participants les plus coupables” du stratagème. Elle a été impliquée dans tous les aspects de la campagne de harcèlement et “connaissait à la fois toute son ampleur et l’effet qu’elle avait sur ses victimes” ébranlées “”, ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires.

Les procureurs n’ont pas demandé de peine de prison pour Stockwell, la décrivant comme l’une des moins coupables. Alors qu’elle était impliquée dans la planification et l’envoi des colis, elle n’a pas participé aux messages Twitter anonymes, ont déclaré les procureurs.

L’avocat de Stockwell a déclaré dans des documents judiciaires que Baugh l’avait manipulée, “terrorisée et intimidée” ainsi que d’autres qu’il supervisait. L’avocat de Stockwell a déclaré que toutes ses actions avaient été entreprises “sous la direction ou la manipulation de Baugh”, mais elle n’a “jamais faibli dans ses remords sincères d’avoir participé à ce stratagème ridicule”.

“Les graines de la tragédie qui s’est déroulée sur eBay causant des ravages, des chagrins et de la peur” pour les victimes “se sont propagées à partir de l’environnement de travail bizarre, peu orthodoxe et franchement inapproprié et dangereux de Baugh”, a écrit l’avocat de Stockwell.

L’avocat de Popp a refusé de commenter mardi. Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à un avocat de Stockwell.

The Associated Press