Un ex-employé de prison risque 100 ans de prison pour une attaque au couteau

INDIANAPOLIS (AP) – Une ancienne employée du département correctionnel de l’Indiana risque une peine de 100 ans de prison en vertu d’un accord dans lequel elle a accepté de plaider coupable à deux chefs d’accusation de meurtre pour une attaque au couteau il y a deux ans au cours de laquelle deux personnes ont été tuées et un troisième a été blessé, a indiqué mardi un procureur.

Kristen L. Wolf, de Madison, plaidera également coupable de tentative de meurtre et de tentative de coups et blessures au moyen d’une arme mortelle pour l’attaque d’un appartement d’Indianapolis qui a tué Victoria Cook, 24 ans, et Dylan Dickover, 28 ans, et gravement blessé Elizabeth McHugh, a déclaré le procureur du comté de Marion, Ryan Mears.

La peine est fixée au 20 janvier.

Le 11 mai 2020, la police d’Indianapolis est intervenue dans une maison du côté ouest de la ville où elle a trouvé les trois victimes, a indiqué le bureau de Mears. Cook a été déclaré mort sur les lieux et Dickover et McHugh ont été transportés à l’hôpital. Dickover finit par mourir de ses blessures.

Des témoins ont déclaré aux enquêteurs qu’avant l’attaque, Wolf, vêtu de noir et armé d’un couteau de chasse, avait frappé agressivement à la porte d’entrée. Lorsque Cook a ouvert la porte, ont-ils dit, Wolf l’a chargée et a commencé à la poignarder avant d’attaquer les autres victimes.

Au cours de l’attaque, un chapeau DOC que Wolf portait est tombé et a été laissé sur les lieux, ont déclaré les enquêteurs. Le chapeau avait une étiquette avec le nom “Wolf” écrit dessus.

À l’époque, Wolf travaillait dans une prison de la ville de Madison, sur la rivière Ohio.

The Associated Press