Un ex-employé de la NSA accusé d’avoir vendu des secrets condamné à la détention

DENVER (AP) – Un ancien employé de l’Agence de sécurité nationale du Colorado accusé d’avoir tenté de vendre des informations classifiées à la Russie restera derrière les barreaux pendant qu’il est poursuivi, a déclaré mardi un magistrat.

Jareh Sebastian Dalke, 30 ans, risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir prétendument donné ces informations à un agent infiltré du FBI qui, selon les procureurs, était une personne travaillant pour la Fédération de Russie. Il a plaidé non coupable par l’intermédiaire de son avocat lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Denver avant une audience pour déterminer s’il devait être libéré de prison.

Dalke a été arrêté le 28 septembre après que les autorités ont déclaré qu’il était arrivé à la gare du centre-ville de Denver avec un ordinateur portable et qu’il avait utilisé une connexion sécurisée mise en place par les enquêteurs pour transférer des documents classifiés.

Le juge magistrat S. Kato Crews a déclaré mardi que la peine sévère que Dalke encourt fait de lui un risque de fuite, ainsi que les sympathies qu’il aurait exprimées pour la Russie. Crews a également déclaré qu’il n’était pas sûr que Dalke, qui est accusé d’avoir partagé les documents après avoir promis de ne pas divulguer les informations qu’il avait obtenues en travaillant à la NSA, honorerait toutes les conditions qu’il pourrait imposer qui permettraient à Dalke de vivre avec sa femme et sa grand-mère. Colorado Springs pendant que l’affaire progresse. Il était également préoccupé par les badges d’apparence authentique mais contrefaits pour les agences gouvernementales, y compris la NSA, qui auraient été trouvés lors d’une perquisition au domicile de Dalke.

Les avocats de Dalke avaient proposé que sa femme, qui était au tribunal pour l’audience, puisse superviser le vétéran de l’armée et signaler toute violation de son engagement. Cependant, Crews s’inquiétait de savoir si elle serait capable de le faire, décrivant Dalke comme son “gardien”.

L’un des défenseurs publics fédéraux de Dalke, David Kraut, a déclaré que Dalke soutenait le ménage avec les prestations de l’Administration des anciens combattants et avait «soutenu» sa femme dans les difficultés de sa vie. Il a dit que Dalke ne voudrait pas la mettre en danger en ne respectant pas les conditions de la caution. Cependant, l’assistante du procureur américain Julia K. Martinez a déclaré qu’il l’avait déjà fait en l’emmenant avec lui lorsqu’il est allé en reconnaissance dans un lieu public pour transmettre les documents.

L’avocat commis d’office, Kraut, a minimisé l’accès de Dalke aux informations classifiées puisqu’il n’a travaillé à la NSA que moins d’un mois cet été.

Peu de temps après avoir quitté l’agence, invoquant une maladie familiale, et signé l’accord de non-divulgation, il aurait commencé à parler avec l’agent d’infiltration en utilisant un courrier électronique crypté.

Martinez a fait valoir que le gouvernement ne sait pas si Dalke a obtenu plus d’informations de la NSA qui sont stockées ailleurs ou éventuellement mémorisées. Elle a dit qu’il avait la motivation de vendre plus de secrets s’il devait être libéré.

« Il sait comment gagner de l’argent. Vendre des secrets à la Russie », a déclaré Martinez, qui a allégué que Dalke avait accepté le poste à la NSA avec l’intention de vendre des secrets.

Les informations que Dalke est accusé d’avoir fournies comprennent une évaluation de la menace des capacités militaires offensives d’un pays étranger qui n’est pas nommé. Il comprend également une description des capacités de défense américaines sensibles, dont une partie concerne ce même pays étranger, selon son acte d’accusation.

Le vétéran de l’armée aurait dit à l’agent d’infiltration qu’il avait 237 000 dollars de dettes et qu’il avait décidé de travailler avec la Russie parce que son héritage “est lié à votre pays”.

Avant que Dalke ne transfère les documents classifiés, il a d’abord envoyé une lettre de remerciement, qui s’ouvrait et se fermait en russe, dans laquelle il disait qu’il attendait “avec impatience notre amitié et notre bénéfice partagé”, selon les documents judiciaires.

Dalke a travaillé pour la NSA, l’agence de renseignement américaine qui collecte et analyse les signaux provenant de sources étrangères et nationales à des fins de renseignement et de contre-espionnage, en tant que concepteur de la sécurité des systèmes d’information. Après qu’il soit parti et qu’il ait prétendument fourni des documents à l’agent d’infiltration, les procureurs ont déclaré qu’il avait de nouveau postulé pour y travailler.

Colleen Slevin, Associated Press