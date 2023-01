Un ex-dirigeant de Microsoft assiste à une réunion tout en se faisant couper les cheveux, se fait troller sur Twitter

Le travail à domicile est devenu un concept normal pendant et après la pandémie, ce qui a obligé chacun à continuer à travailler depuis ses locaux sans avoir à risquer sa sécurité personnelle. Depuis, assister aux réunions Zoom tout en prenant nos repas ou en prenant des appels en voyage, est devenu une habitude. Les gens ont appris à aller au-delà pour s’assurer que les choses sont faites à temps, même en optant pour le télétravail. Mais avez-vous pensé à assister à une réunion tout en vous faisant couper les cheveux dans un salon ? Eh bien, l’ancien cadre de Microsoft, Tanay Pratap, l’a fait pour vous, et à sa grande fanfaronnade, les gens finissent par le troller pour l’avoir fait !

Le fondateur et PDG d’Invact Metaversity a publié une photo sur Twitter où il pouvait être vu tenant un téléphone tout en se faisant couper les cheveux dans un salon. Comme le coiffeur était occupé à couper les cheveux de Pratap, ce dernier ne l’était pas moins ! Il a également décidé d’assister à une réunion dans le salon de coiffure et de faire son propre “travail” en ligne.

“Le pic de productivité débloqué aujourd’hui. A pris une réunion tout en obtenant une coupe de cheveux. Le personnel était le plus gentil pour arrêter la musique pendant que je prenais la réunion. Les startups ne sont pas pour tout le monde. Le seul moment où vous ne travaillez pas, c’est pendant que vous dormez », a lu le tweet de Pratap publié le 4 janvier.

Alors qu’il s’attendait à ce que les gens l’applaudissent pour son horaire de travail « chargé » et sa capacité à ne rien manquer, les tweeples l’ont critiqué pour avoir recherché « l’attention » et dérangé le personnel du salon pour son propre bien. “On aurait pu programmer le rendez-vous et la coupe de cheveux à des heures différentes au lieu de déranger tous ceux qui étaient au salon pour se faire couper les cheveux en écoutant de la musique douce et douce”, a répondu un internaute sur le site de micro-blogging.

Lorsqu’un autre utilisateur de Twitter lui a sarcastiquement demandé de ne pas dormir car c’est “pour les faibles”, a commenté Pratap, “je veux y renoncer. Mais il n’y a aucun moyen de le faire physiquement. Je pense que le sommeil est l’activité la plus inutile dans laquelle nous nous engageons. Répète ça? Pendant ce temps, les internautes n’arrêtaient pas de le critiquer et n’arrêtaient pas d’inonder la publication sur les réseaux sociaux de remarques et de commentaires comiques.

“Peut-être que le but est de dormir, tout le reste n’est que gaspillage”, a déclaré un Twitterati tandis que le second s’est exclamé, “Alors faites-vous couper les cheveux en dormant. Absolument clownerie.

