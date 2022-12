Un ex-dirigeant de Google oublie de payer la note de taxi à l’aéroport, la réponse du chauffeur est inspirante

Les trajets en taxi jusqu’à l’aéroport peuvent être mouvementés, surtout si vous arrivez en retard pour le vol. Dans la précipitation, pour arriver à temps, les gens peuvent oublier de payer la facture. Quelque chose de similaire est arrivé à l’ancien cadre de Google, Parminder Singh, qui a récemment oublié de payer le chauffeur de taxi. Mais c’est la réponse du conducteur à l’incident qui devient virale. Parminder Singh, qui a été directeur général dans des entreprises comme Google et Twitter, a partagé son expérience avec un chauffeur de taxi qui a prouvé que la décence existe toujours dans le monde. Singh, dans un tweet, a déclaré que le chauffeur de taxi s’était rendu compte qu’il se dépêchait d’aller à l’aéroport et qu’il ne vivait pas en Inde. Le chauffeur de taxi “à la voix douce” a refusé d’accepter tout paiement pour le trajet lorsque Parminder a appelé et a demandé les informations nécessaires pour transférer l’argent.

« Le chauffeur de taxi à la voix douce nous a déposés à l’aéroport de Delhi. Nous sommes partis sans payer. Appelé désespérément pour demander comment payer et il a répondu: «Koi baat nahi, phir kabhi aa jayenge» (pas de soucis, l’argent peut venir un peu plus tard). Je ne dirai même pas le montant. Il savait que nous ne vivions pas ici. Nous l’avons finalement payé et avons appris que la décence existe », lit-on dans le tweet.

Il a expliqué dans le tweet suivant qu’il n’avait pas l’autorisation de publier l’identité du conducteur et d’autres informations, mais qu’il était prêt à répondre aux messages directs de quiconque recherchant un chauffeur fiable à Delhi-NCR.

Il a écrit: “Je n’ai pas sa permission, donc ne partagez pas ses coordonnées ici, mais s’il vous plaît DM si vous cherchez un chauffeur de taxi décent dans la RCN,”

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont loué l’approche du conducteur et ont raconté leurs propres histoires d’expériences fascinantes en taxi.

Un utilisateur a écrit: “L’humanité l’emporte – donc prouvé.”

Un autre utilisateur a commenté: “J’espère que vous avez également payé un bon pourboire pour cette décence afin qu’il soit récompensé de la même manière.”

Un utilisateur s’est souvenu de son expérience similaire lors d’un voyage à Goa.

Parminder Singh a supervisé Twitter Asia en tant que directeur général de novembre 2013 à décembre 2016. Auparavant, il était responsable des opérations de publicité display de Google pour l’Asie-Pacifique.

