Un ex-dirigeant d’Apple et de Tesla donne des conseils pour bâtir une entreprise prospère

“[I was] vraiment en charge des ventes et du marketing, au lieu d’avoir très peu d’efficacité sur le produit”, a déclaré l’homme de 53 ans à CNBC Make It.

“Je pensais qu’il serait beaucoup plus excitant de vraiment construire quelque chose à partir de zéro, à partir de zéro.”

En 2016, il a déménagé dans la Silicon Valley, dans l’espoir de créer des produits “définissant une catégorie” comme l’ont fait Steve Jobs et Musk.

Six ans plus tard, Kabayama est peut-être un peu plus près de cet objectif. Sa startup de santé Uplift Labs, fondée en 2017, est une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle qui suit et analyse les mouvements en 3D.

Selon l’entreprise, il a depuis été adopté par certaines équipes de la MLB et de la NBA pour améliorer les performances de mouvement des athlètes, tout en minimisant les blessures.