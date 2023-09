Un ex-diplomate affirme que la Pologne lui a demandé de garder un œil sur un homme politique albertain

Un mois après qu’Affaires mondiales Canada a déclaré à CBC News qu’il enquêtait sur des allégations selon lesquelles le gouvernement polonais aurait demandé à l’un de ses diplomates au Canada de recueillir des informations sur un ancien ministre de l’Alberta, le consul général démis de ses fonctions au centre de l’affaire affirme qu’il l’a toujours fait. Je n’ai pas entendu le ministère à ce sujet.

Andrzej Mańkowski a déclaré à CBC News que le seul responsable dont il a eu des nouvelles est un bureaucrate de la Colombie-Britannique qui lui a demandé de restituer ses plaques d’immatriculation diplomatiques et ses pièces d’identité.

« [Officials with Global Affairs] Je n’ai pas essayé de me parler », a-t-il déclaré.

Mańkowski a montré à CBC News une copie d’une lettre datée du 31 août qu’il a reçue de la chef du protocole pour les relations intergouvernementales de la Colombie-Britannique, Lucy Lobmeier, lui demandant de remettre sa carte d’identité et de restituer ses plaques diplomatiques « dans les 30 jours suivant cette lettre ». Elle l’a également remercié pour son service.

Mańkowski allègue qu’il a été démis de ses fonctions fin juillet après avoir refusé d’exécuter les ordres du gouvernement polonais visant à recueillir des informations sur Thomas Lukaszuk, un ancien vice-premier ministre de l’Alberta qui commente souvent à CBC News la politique de la province.

« Il est clair qu’à l’époque communiste, la principale responsabilité de la diplomatie polonaise était de collecter des informations, de rassembler des informations sur certains représentants polonais à l’étranger », a déclaré Mańkowski, ajoutant qu’il avait le sentiment que cette demande était un retour à cette époque.

« L’analogie est extrêmement évidente. »

Le mois dernier, Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il prenait ces allégations au sérieux.

Des allégations d’espionnage « hors de ce monde » (ambassadeur)

En août, Lukaszuk a déclaré qu’il pensait avoir été pris pour cible par le ministère polonais des Affaires étrangères en raison de son activisme contre un pasteur polonais controversé, le père Tadeusz Rydzyk, qui possède des stations de radio et de télévision privées en Pologne.

Rydzyk, qui a des liens avec le gouvernement polonais, a été critiqué pour avoir prononcé des sermons présentant des opinions homophobes et antisémites et pour avoir prêché contre l’Union européenne.

Lukaszuk a également partagé ce qu’il a dit être des messages cryptés envoyés par des responsables du gouvernement polonais à Mańkowski lui demandant, au cours d’une année, de préparer des notes sur l’ancien politicien albertain.

CBC News n’a pas vérifié de manière indépendante que ces messages étaient des communications officielles du gouvernement. Mańkowski n’a pas contesté leur véracité dans son entretien.

« Me demander mon avis sur Lukaszuk n’était qu’une sorte de piège, c’était juste un test politique de ma loyauté », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Pologne au Canada, Witold Dzielski, a rejeté l’affirmation selon laquelle son gouvernement aurait tenté de convaincre un diplomate de garder un œil sur un ancien politicien albertain. (Darryl G. Smart/CBC News)

L’ambassadeur de Pologne au Canada, Witold Dzielski, a qualifié cette allégation de « totalement absurde ».

« L’idée d’une diplomatie polonaise espionnant un ancien politicien provincial… c’est vraiment hors du commun », a déclaré Dzielski.

Il a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré Lukaszuk et qu’il n’était pas au courant de sa carrière politique antérieure avant que Lukaszuk ne lui envoie un courrier électronique au sujet d’une affaire consulaire sans rapport, bien avant la publication des informations sur Mańkowski.

Dzielski a déclaré que si les notes citées par Lukaszuk sont réelles, elles ont été divulguées illégalement car elles constitueraient des communications diplomatiques privées.

L’affaire a retenu l’attention des médias polonais, où l’histoire a été révélée pour la première fois.

En juillet, des hommes politiques de l’opposition polonaise ont cité les messages publiés par Lukaszuk lorsqu’ils demandaient à Piotr Wawrzyk, secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères du gouvernement, si Mańkowski avait été licencié parce qu’il avait refusé d’espionner Lukaszuk.

En réponse, Wawrzyk a déclaré que le gouvernement pourrait rappeler un diplomate qui refuserait d’accomplir une mission.

Wawrzyk, qui était également vice-ministre des Affaires étrangères, a depuis été lui-même licencié pour une affaire sans rapport avec les médias locaux et Reuters. sont liés à un système clandestin d’attribution de visas aux migrants en échange d’argent.

Samedi, l’Associated Press a indiqué qu’il avait été hospitalisé suite à une apparente tentative de suicide.

« Le ministre Wawrzyk a été licencié pour un tout autre sujet », a déclaré Dzielski.

Il a souligné que ces documents avaient été cités par des hommes politiques de l’opposition dans le contexte d’une campagne électorale houleuse.

Dzielski a également déclaré qu’il était normal qu’on demande aux diplomates de recueillir des informations sur des membres notables des communautés de la diaspora.

« Une conversation très marginale »

« Nous travaillons en étroite collaboration avec eux », a-t-il déclaré. « C’est évident et naturel, et c’est un élément des ateliers diplomatiques, que nous proposons et que nous construisons nous-mêmes des opinions sur la qualité de la coopération avec des acteurs particuliers. »

Il a déclaré qu’Affaires mondiales lui avait parlé des allégations. « Nous avons eu une conversation très marginale à ce sujet, ce qui reflète le niveau de gravité de ce sujet », a-t-il déclaré.

Membre de l’OTAN, la Pologne a travaillé en étroite collaboration avec le Canada pour aider son voisin ukrainien depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle l’année dernière.

Invité à commenter, Affaires mondiales a déclaré dans un communiqué qu’il « continue de travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la communauté de la sécurité et du renseignement pour évaluer la situation et identifier les prochaines étapes, le cas échéant ».

Le ministère a déclaré le mois dernier qu’il avait contacté Lukaszuk et qu’il prenait très au sérieux la responsabilité de protéger les Canadiens contre la « répression transnationale ».