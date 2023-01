Un ex-détective jugé dans une affaire de parjure qui a englouti des condamnations

NEW YORK (AP) – Un ancien détective des stupéfiants de New York a été jugé jeudi pour avoir menti au sujet d’avoir été témoin de trafics de drogue – des allégations qui ont entraîné le rejet de centaines de condamnations pour drogue.

Les procureurs affirment que la vidéo contredit plusieurs des affirmations de Joseph Franco selon lesquelles il aurait vu des ventes illégales de drogue. Son avocat dit que l’ancien détective a peut-être étouffé certains détails sur l’endroit où il a vu les transactions présumées, mais qu’il n’a pas délibérément menti, et l’avocat maintient que la vidéo ne prouve pas le contraire.

Franco a travaillé pour le département de police de New York pendant environ 20 ans, jusqu’en 2020. Il a été accusé à Manhattan en 2019 de parjure et d’autres infractions et a plaidé non coupable.

Les accusations concernent une poignée d’affaires, mais les allégations ont incité les procureurs de Brooklyn, de Manhattan et du Bronx à désavouer des centaines de condamnations dans des affaires impliquant Franco. Les procureurs n’ont pas dit qu’ils avaient trouvé des preuves qu’il avait menti dans ces affaires, mais ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas soutenir son travail.

Dans une déclaration liminaire au procès jeudi, la procureure adjointe du district de Manhattan, Samantha Dworken, a déclaré que certaines personnes se sont retrouvées derrière les barreaux pour des condamnations fondées sur les mensonges présumés de Franco.

« Ce n’était pas une erreur. C’était un modèle », a déclaré Dworken.

Alors que certains suspects vendaient ou possédaient effectivement de la drogue, “ses mensonges étaient un poison qui entachait toute affaire juste ou légitime qui aurait pu être portée contre eux”, a-t-elle déclaré aux jurés.

L’avocat de Franco, Howard Tanner, a déclaré que Franco était déterminé à essayer de retirer de la drogue des rues. Il ne pouvait pas prendre de notes ou faire des enregistrements pendant la surveillance et a peut-être parfois commis une erreur en racontant exactement où la drogue présumée avait eu lieu, mais “cela n’en fait toujours pas un crime”, a déclaré Tanner.

“Joe est jugé pour avoir fait son travail”, a déclaré Tanner dans son ouverture. Il a décrit l’affaire comme “une remise en question, un quart-arrière du lundi matin par un bureau du procureur de district trop zélé”.

The Associated Press