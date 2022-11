Un ex-conseiller évalue les chances de Trump en 2024

L’ancien président américain entraînerait avec lui de nombreux candidats du Parti républicain, prévient John Bolton

Non seulement l’ancien président américain Donald Trump pourrait ne pas remporter un second mandat, mais il pourrait également nuire à de nombreux candidats du Parti républicain avec sa candidature à la réélection, a averti son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton.

“Il y a beaucoup de raisons d’être contre le fait que Trump soit le candidat, mais celle que j’entends maintenant… c’est le nombre de personnes qui viennent d’éteindre Trump dans leur cerveau”, Bolton, un diplomate chevronné qui a travaillé à la Maison Blanche de Trump entre 2018 et 2019, a déclaré samedi au journal Guardian.

Bolton a fait valoir que ceux qui avaient passionnément soutenu le 45e président dans le passé avaient maintenant des doutes, en particulier après la performance décevante du Parti républicain lors des élections de mi-mandat ce mois-ci. Ils craignent que “S’il obtenait l’investiture, non seulement il perdrait les élections générales, mais il entraînerait avec lui un grand nombre de candidats républicains”, il a dit.

Bien que l’ancien responsable de la Maison Blanche pense que l’approbation de Trump pourrait aider un candidat à remporter la primaire, être associé à lui serait « toxique aux élections générales.

Il ne fait aucun doute que l’approbation de Trump à la primaire peut être très précieuse pour un candidat du parti républicain. Mais s’appuyer sur cette approbation ou se vanter d’être le candidat approuvé par Trump est toxique aux élections générales. Donc, si vous voulez vraiment gagner des élections, Trump n’est pas la réponse.

Trump a annoncé sa candidature à la réélection le 15 novembre. Cette décision est intervenue une semaine après que les républicains n’ont pas réussi à reprendre le Sénat, malgré des sondages favorables. Ils ont également pris le contrôle de la Chambre des représentants par une marge beaucoup plus mince que beaucoup ne l’avaient prévu.

Bolton a pointé du doigt le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, une étoile montante du Parti républicain qui avait remporté un second mandat malgré les vives critiques de Trump. “Beaucoup de gens le considèrent comme le candidat de la prochaine génération. C’est l’un des plus gros problèmes de Trump – son acte est vieux et fatigué maintenant », il a dit.

Le milliardaire et nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré vendredi qu’il soutiendrait la candidature de DeSantis, ajoutant qu’en 2024, il voterait pour “quelqu’un de sensé et centriste.”

Bolton n’est que le dernier ancien personnage de l’administration Trump à avoir mis en doute ses chances de réélection. L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré ce mois-ci que les Américains recherchaient “une nouvelle direction” et que les républicains auraient “meilleurs choix” pour les candidats en 2024.