Un ex-conseiller de Trump appelle à la levée des tarifs de Trump sur la Chine

L’ancien responsable économique de Trump, Gary Cohn, est favorable à la levée par le président Joe Biden de certains tarifs de l’ère Trump imposés à la Chine pour faire face à une inflation élevée.

“Ces tarifs augmentent le coût de nombreux biens que les consommateurs américains achètent”, a déclaré Cohn à CNN.

Cohn, aujourd’hui vice-président d’IBM (IBM), est un ardent défenseur du libre-échange et s’est fréquemment heurté aux responsables de Trump qui étaient favorables aux tarifs.

« Dans l’ensemble, certains tarifs ont du sens. Mais beaucoup de tarifs agissent simplement comme une taxe à la consommation », a-t-il déclaré.

Pendant des mois, Biden a débattu de l’opportunité d’annuler certains tarifs de Trump pour lutter contre la pire inflation en Amérique depuis quatre décennies. Certains grands groupes d’entreprises exhortent Biden à lever les tarifs, tandis que les responsables syndicaux mettent en garde contre cela. Aucune décision n’a été prise.

Cohn, un ancien haut dirigeant de Goldman Sachs, a annoncé son départ de l’administration Trump en mars 2018 après que Trump se soit engagé à imposer des tarifs sur l’acier et l’aluminium.

« Il y a une variété de points de vue sur le commerce. Ma vision du commerce est assez simple. Si nous fabriquons quelque chose ici aux États-Unis, nous devons protéger nos fabricants », a déclaré Cohn à CNN. “Si nous ne fabriquons pas quelque chose ici aux États-Unis, et que nous n’allons pas fabriquer ici aux États-Unis, je ne pense pas que nous devrions imposer un tarif dessus.”

Biden a déclaré mardi qu’il prévoyait de parler au président chinois Xi Jinping alors que le président américain envisageait d’assouplir certains tarifs sur la Chine. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que certains de ces tarifs nuisaient aux familles et aux entreprises.

“Si vous vous débarrassez de ces tarifs, le prix de ces marchandises devrait baisser”, a déclaré Cohn.

Il a concédé, cependant, que ce ne sera pas une panacée pour l’inflation, qui s’est inopinément aggravée en mai.

“Rien ne résoudra l’inflation. Nous devons faire autant de choses que possible pour essayer de faire baisser les prix », a-t-il déclaré.

Bien sûr, il existe des préoccupations bipartites concernant les pratiques commerciales de la Chine. La suppression des droits de douane pourrait saper les efforts visant à résoudre des problèmes tels que le vol de propriété intellectuelle, les subventions illégales et le dumping de produits bon marché sur les marchés étrangers.

Sans parler du fait que la Chine n’a pas respecté l’accord commercial de phase 1 signé au début de 2020. La Chine n’a acheté que 57 % des exportations américaines de biens et de services sur la période 2020-2021 auxquelles elle s’est engagée dans le cadre de l’accord, selon les estimations. du Peterson Institute for International Economics.

Lorsqu’on lui a demandé si la réduction des tarifs récompenserait la Chine pour ne pas avoir respecté sa part de l’accord, Cohn a riposté.

« Sommes-nous en train de récompenser la Chine ? Récompensons-nous les citoyens américains parce qu’ils vont acheter ces biens quoi qu’il arrive et nous leur enlevons plus de revenu disponible », a déclaré Cohn.

Au-delà de la réduction des tarifs, Cohn a exhorté les législateurs à lutter contre l’inflation en investissant dans les chaînes d’approvisionnement américaines. Plus précisément, il a appelé le Congrès à adopter la loi sur l’innovation bipartite, une législation défendue par la Maison Blanche qui investirait dans la fabrication nationale de puces informatiques.

«De toute évidence, les puces et les puces informatiques sont désormais le facteur limitant crucial qui entre dans tant de biens dont nous avons tous besoin en tant que consommateurs américains. Cela nous affecte dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne », a déclaré Cohn. “Cela commence par la sécurité du pays et l’équipement militaire, jusqu’à nos appareils de tous les jours que nous avons sur nos comptoirs et tout ce qui se trouve au milieu.”

La pénurie de puces informatiques a fait dérailler la production de voitures, faisant grimper les prix des voitures neuves et d’occasion et contribuant à la forte inflation actuelle.

Cohn a noté que les États-Unis dépendent de Taïwan et de la Chine pour la grande majorité de leurs puces informatiques haut de gamme, y compris les semi-conducteurs qui entrent dans les systèmes d’armes et les avions.

“Nous devons ramener la fabrication ici aux États-Unis afin que nous puissions contrôler notre propre chaîne d’approvisionnement et nous pouvons contrôler notre propre destin”, a déclaré Cohn.

Le Sénat a adopté une loi l’été dernier pour dépenser 52 milliards de dollars dans la fabrication et la recherche de puces informatiques aux États-Unis. Le financement n’a pas encore été promulgué et les législateurs négocient toujours les détails.

Plus tôt ce mois-ci, les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders et le représentant Sean Casten ont appelé à des «garde-fous d’entreprise» qui garantiraient que le financement ne va pas à l’enrichissement des PDG. Les législateurs ont appelé à des conditions qui interdiraient aux bénéficiaires du financement de racheter leurs propres actions, d’externaliser des emplois et d’abroger les conventions collectives existantes.

“Des garde-corps sont nécessaires pour créer et défendre des emplois américains”, ont écrit les législateurs dans une lettre.

Cohn, cependant, a fait valoir que ces restrictions dissuaderaient les entreprises d’investir en Amérique.

“Si nous mettons ces garde-fous, ce qui va malheureusement arriver, c’est que les entreprises américaines ne prendront pas l’argent”, a déclaré Cohn. “Ils prendront l’argent des gouvernements étrangers et ils construiront leurs installations dans des pays étrangers.”