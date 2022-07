Un ex-chef d’espionnage russe retrouvé mort dans une cage d’escalier avec une arme de l’ère soviétique après la mort d’un autre espion du Kremlin dans une affaire étrangement similaire

Un ancien chef d’espionnage russe a été retrouvé mort dans la cage d’escalier d’un appartement dans un suicide apparent, quelques semaines seulement après la mort de son collègue patron du Kremlin dans les mêmes circonstances mystérieuses.

Les deux hommes ont été retrouvés morts à côté d’un TT-30 Tokarev, un pistolet semi-automatique soviétique hors production, et les deux décès ont été attribués à de vagues problèmes «financiers» par les autorités russes.

AFP

Lev Sotskov se serait suicidé dans des circonstances similaires le mois dernier[/caption]

Getty – Contributeur

Un ancien pistolet de service soviétique, un TT-30 Tokarev, a été retrouvé à côté des deux corps[/caption]

Le corps du général à la retraite du FSB Yevgeny Lobatchev, 76 ans, a été découvert mercredi dans l’entrée d’un immeuble du sud-est de Moscou, selon l’agence de presse russe REN TV.

Sa femme a appelé la police pour dire que son mari était allé se promener le matin mais qu’il n’était jamais rentré chez lui.

La publication russe The FTimes a rapporté que l’ancien homme du KGB souffrait de problèmes de santé et avait connu des “difficultés financières”.

“La cause du décès était le suicide”, a déclaré une source à l’agence de presse russe TASS.

EN SAVOIR PLUS SUR LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE L’AIDE DE LA BRETAGNE Des missiles britanniques aident l’Ukraine à bombarder des bases russes et des fournitures vitales VLAD LE PLUS FAIBLE Signes révélateurs que Poutine maladif “perd le contrôle” après une apparence boiteuse

Il affirme que Lobachev s’est suicidé avec un pistolet TT-30, également connu sous le nom de Tokarev, un pistolet de service de l’ère soviétique qui a été émis entre 1930 et 1952 lorsqu’il a été remplacé par le Makarov.

Les forces de l’ordre enquêteraient sur la mort, qui présente d’étranges similitudes avec la mort d’un ancien espion il y a moins d’un mois.

Le 15 juin, l’ancien général de division du service russe de renseignement extérieur Lev Sotskov a été retrouvé mort dans son appartement.

Il avait 90 ans et, selon des sources officielles russes, aurait également souffert de problèmes de santé non précisés.





Recruté par le KGB en 1959, Sotskov a travaillé comme espion pendant plus de 40 ans et a été impliqué dans des opérations d’identification et d’attaque d’hommes politiques et d’espions britanniques.

Tout comme avec Lobachev, un pistolet TT a été retrouvé à côté de son corps.

Dans une note découverte sur les lieux, Sotskov aurait écrit qu’il avait utilisé l’arme archaïque parce qu’elle avait une signification particulière pour lui, ayant été présentée comme un cadeau lorsqu’il était envoyé aux services secrets mongols, rapporte IB Times.

La note disait: «Le pistolet est une relique des batailles sur la rivière Khalkhin-Gol. Je l’ai reçu lorsque j’étais envoyé aux services secrets mongols, à l’occasion du 500e anniversaire d’Oulan-Bator, en 1989. – L. Sotskov.

Lobachev et Sotskov sont les dernières personnalités russes de haut niveau retrouvées mortes dans des circonstances mystérieuses depuis le début de la guerre avec l’Ukraine.

La cause du décès était le suicide

Source de sécurité russe

En avril, les corps d’un grand banquier russe et de sa famille ont été découverts dans son appartement de Moscou, après que la banque eut été frappée de sanctions occidentales.

Vladislav Avayev, 51 ans, a été retrouvé mort avec sa femme Yelena, 47 ans, et sa fille Maria, 13 ans, à leur domicile de la capitale russe.

Avayev était auparavant vice-président de Gazprombank, la troisième plus grande banque de Russie et l’un des principaux canaux de paiement du pétrole et du gaz russes.

Plusieurs oligarques russes sont morts depuis le début du conflit, dont au moins quatre dirigeants de l’industrie gazière.

Dans des échos effrayants de la mort d’Avayev, le magnat russe Sergey Protosenya, 55 ans, sa femme Natalya, 53 ans, et sa fille Maria, 18 ans, ont été découverts morts dans leur luxueuse villa espagnole.

Protosenya, qui se vantait d’une fortune de plus de 333 millions de livres sterling, n’a pas laissé de note de suicide avant de se pendre soi-disant dans la cour.

Natalia et Maria avaient été tuées à coups de hache dans leur lit à Lloret de Mar sur la Costa Brava espagnole, selon des informations.

La police a découvert la scène horrible après que le fils adolescent du couple, qui était en France à l’époque, a fait part de ses inquiétudes.

APE

Un certain nombre d’anciens alliés de Poutine sont morts dans des circonstances mystérieuses cette année[/caption]

Est2Ouest

Le banquier Vladislav Avayev a été retrouvé mort aux côtés de sa femme et de sa fille en avril[/caption]

Actualités East2west

Sergey Protosenya, sa femme et sa fille ont été retrouvés morts dans leur manoir espagnol[/caption]

Pendant ce temps, juste un jour après l’invasion sanglante de Poutine, le corps du directeur général adjoint du géant de l’énergie Gazprom, Alexander Tyulakov, a été retrouvé.

Son corps pendu a été découvert par son amant dans sa maison de 500 000 £ à Leningrad.

Mais selon des informations, il avait été roué de coups avant sa mort, ce qui a suscité des spéculations sur la manière dont il est mort.

Quelques semaines avant l’invasion du 29 janvier, le corps mutilé du dirigeant de Gazprom Leonid Shulman a été découvert sur le sol de la salle de bain du même lotissement fermé où Tyulakov a été retrouvé plus tard.

Il a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang, à côté d’une note, bien qu’un couteau trouvé dans la baignoire aurait été trop hors de portée pour que les blessures soient auto-infligées.

De nombreux autres anciens alliés proches de Poutine sont morts, ont été emprisonnés ou ont disparu des yeux du public ces derniers mois, alors que des rumeurs circulent sur un éventuel coup d’État.

Le mois dernier, un initié de la CIA a affirmé qu’un coup d’État pour renverser Poutine pourrait déjà être en cours.

L’ancien chef de la station de la CIA à Moscou, Daniel Hoffman, a affirmé que les copains de Poutine chercheraient à renverser secrètement le président si son invasion de l’Ukraine commençait à se dégrader.

“Ces gars qui vont le faire vont être si secrets à ce sujet que Poutine ne les trouvera pas et ne les tuera pas en premier”, a déclaré Hoffman.

En savoir plus sur le soleil ENFANT VOUS PAS Un homme partage son opinion après avoir refusé d’échanger des sièges d’avion avec une fille de 8 ans L’ANIMAL DE COMPAGNIE DE L’ENSEIGNANT Les enseignants du primaire dévoilent les cadeaux de fin d’année qu’ils détestent

« Ça va arriver tout d’un coup. Et il sera mort.

Il a déclaré au Daily Beast : “Personne ne demandera : ‘Hey Vladimir, tu veux partir ?’ Non. C’est un putain de marteau sur la tête et il est mort. Ou il est temps d’aller au sanatorium.