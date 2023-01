Un ex-candidat républicain arrêté dans des fusillades visant des démocrates du Nouveau-Mexique

Personne n’a été blessé lors de la fusillade dans trois résidences, un lieu de travail et un bureau de campagne à Albuquerque. Trois des fusillades ont eu lieu en décembre et deux ce mois-ci, le plus récemment le 5 janvier.

Après avoir perdu les élections, M. Peña “a tendu la main et a engagé quelqu’un pour une somme d’argent en espèces pour commettre au moins deux des fusillades”, a déclaré Kyle Hartsock, commandant adjoint de l’unité des homicides du département de police, lors de la conférence de presse. M. Hartsock a déclaré qu’il y avait des preuves que M. Peña avait appuyé sur la gâchette lors d’une fusillade le 3 janvier.

Ceci est une histoire en développement.