Un évêque nicaraguayen qui a refusé l’exil écope de 26 ans de prison

Un jour après avoir refusé de prendre un vol pour les États-Unis avec 222 autres prisonniers, tous des opposants à Ortega, un juge a condamné Álvarez pour atteinte au gouvernement, diffusion de fausses informations, obstruction aux fonctions et désobéissance, selon un communiqué du gouvernement. publiés dans les médias officiels.

MEXICO CITY – L’évêque catholique romain Rolando Álvarez, un critique virulent du gouvernement nicaraguayen, a été condamné à 26 ans de prison et l’a déchu de sa nationalité nicaraguayenne vendredi, la dernière mesure prise par le président Daniel Ortega contre l’église catholique et ses opposants.

La peine prononcée par Octavio Ernesto Rothschuh, magistrat en chef de la cour d’appel de Managua, est la plus longue infligée à l’un des opposants à Ortega au cours des deux dernières années.

Álvarez a été arrêté en août avec plusieurs autres prêtres et laïcs. Lorsqu’Ortega a ordonné la libération massive de dirigeants politiques, de prêtres, d’étudiants et d’activistes largement considérés comme des prisonniers politiques et a fait embarquer certains d’entre eux sur un vol pour Washington jeudi, Alvarez a refusé d’embarquer sans pouvoir consulter d’autres évêques, a déclaré Ortega.