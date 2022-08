Un évêque luthérien présente des excuses publiques à la congrégation latino-américaine

Elizabeth A. Eaton, évêque présidente de l’Église évangélique luthérienne d’Amérique, a présenté mardi des excuses publiques aux membres d’une congrégation majoritaire d’immigrants latinos pour la douleur et le traumatisme qu’ils ont endurés après que le premier évêque ouvertement transgenre de la dénomination à prédominance blanche ait renvoyé de manière inattendue leur pasteur.

S’exprimant lors de l’Assemblée de l’Église de 2022 qui se tient à Columbus, dans l’Ohio, Eaton a présenté ses excuses aux membres de l’Iglesia Luterana Santa Maria Peregrina à Stockton, en Californie, décrivant les événements qui se sont déroulés comme “une violente atteinte à votre dignité”.

La série d’événements qui ont conduit aux excuses a commencé le 12 décembre lorsque le révérend Megan Rohrer, le premier évêque transgenre de la dénomination qui a supervisé l’un des 65 synodes de l’église, a annoncé à la congrégation que leur pasteur, le révérend Nelson Rabell-Gonzalez , avait été retiré suite à des allégations de harcèlement verbal et de représailles. Rohrer a supervisé près de 200 congrégations dans le nord de la Californie et le nord du Nevada.

L’annonce choquante de Rohrer a bouleversé la célébration très attendue par la congrégation de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. La communauté avait prévu un programme élaboré ce jour-là avec des chanteurs de mariachi, des danseurs traditionnels et des spectacles d’enfants, tous dirigés par leur pasteur. Après le licenciement du pasteur, la congrégation a perdu le soutien financier de la dénomination et a été forcée de quitter son bâtiment et de prier dans le parking.

Rohrer a démissionné en juin et le lendemain est devenu la cible d’un processus disciplinaire de l’église.

Lors des excuses publiques de mardi, Eaton a expliqué à quel point il était particulièrement flagrant de faire coïncider l’annonce de la résiliation de leur pasteur avec le jour de la fête qui a une importance accrue au sein de la communauté latino-américaine. Eaton a déclaré qu’elle travaillait avec les dirigeants de l’église pour faire amende honorable avec la congrégation et examiner le cas de Rabell-Gonzalez.

Ce qui s’est passé “a révélé la profondeur du racisme systémique avec lequel nous luttons en tant qu’église et dans la société”, a déclaré Eaton.

“Ce n’est pas la fin, mais une étape cruciale dans un voyage continu dans le but d’être une église plus fidèle répondant au fléau du racisme”, a déclaré Eaton. “Je prie pour que la puissance de Dieu permette ces mots d’excuses et de reconnaissance comme une étape vers une repentance concrète.”

Eaton s’est également engagé à écouter attentivement les voix des personnes traditionnellement marginalisées. Elle a prononcé ses propos en anglais et ils ont été traduits en temps réel en espagnol.

Jovita Torres Pérez, une fidèle de l’église de Californie, a prononcé un discours émouvant en espagnol, disant qu’il n’était pas facile pour elle et les autres membres de l’église “d’être ici”.

“Les neuf derniers mois ont été difficiles et douloureux pour notre communauté”, a-t-elle déclaré, ajoutant que leur pasteur et la communauté ont été victimes de diverses actions racistes de la part de l’église dans son ensemble.

Pérez a accepté les excuses d’Eaton au nom de son église et a déclaré que la congrégation croit au pardon, à la réconciliation et aux réparations. Elle a dit qu’elle considérait ces excuses comme la première étape du processus de démantèlement du racisme systémique et de la suprématie blanche au sein de la dénomination.

Pérez a déclaré que les fidèles soutiennent toujours leur pasteur.

“Nous croyons en son intégrité et son honnêteté”, a-t-elle déclaré.

Une autre fidèle s’est étouffée en traduisant les mots de Pérez en anglais. Eaton a étreint Pérez et les autres fidèles et la foule qui écoutait s’est levée sous les applaudissements.

Eaton a invité les personnes présentes à écrire sur des rubans leurs lamentations et leurs prières pour la congrégation, l’église et le monde, et à les attacher sur une croix filaire qui sera exposée pendant l’assemblée.

Rohrer, qui utilise les pronoms “ils”, a déclaré qu’ils voyageaient en Israël. Rohrer a répondu mardi par messagerie directe à l’Associated Press, exprimant son soutien à “tous les efforts visant à fournir des soins, la guérison et la réconciliation à toutes les personnes touchées de 2019 à aujourd’hui”.

“Lors de son assemblée, notre bien-aimée ELCA a l’opportunité de prendre dans la prière des actions législatives qui soutiendront la diversité et l’inclusion d’une plus grande partie de la belle création de Dieu”, a déclaré Rohrer. “Je prie pour qu’ils le fassent, de manière intersectionnelle.”

Rohrer a déclaré qu’ils étaient en Israël “en apprenant davantage sur les efforts de rétablissement de la paix et en soutenant les personnes LGBTQ en Israël et en Palestine”.

“Je vais aussi discerner l’appel de Dieu pour le prochain chapitre de ma vie”, a déclaré Rohrer.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Deepa Bharath et Holly Meyer, Associated Press