Un évêque de Brooklyn se fait cambrioler alors qu’il prononçait le sermon du dimanche

Quelques secondes après sa question, M. Whitehead a semblé repérer les intrus alors qu’ils entraient dans l’église et il s’est allongé sur la scène surélevée tout en levant les bras. “Je ne savais pas s’ils voulaient tirer sur l’église ou s’ils venaient juste pour un vol”, a-t-il déclaré dans le post Instagram. Des cris pouvaient être entendus des paroissiens. On ne savait pas combien de personnes étaient présentes.

Il a décrit avoir été allongé sur le sol avec une arme pointée sur lui et avoir ensuite été dépouillé de ses effets personnels, notamment sa montre, plusieurs chaînes, son alliance et sa croix d’évêque. Il a déclaré que les assaillants avaient arraché son collier de clergé pour atteindre ses colliers. M. Whitehead a déclaré qu’il pensait que les intrus ne savaient pas qu’ils étaient filmés.

Des bijoux ont également été pris à l’épouse de M. Whitehead, âgée de 38 ans, a indiqué la police, ajoutant qu’aucune des victimes n’avait été blessée. Après le vol, qui a eu lieu peu après 11 heures, les trois individus ont pris la fuite à pied et sont montés à bord d’un véhicule Mercedes-Benz blanc. Ils ont été vus pour la dernière fois en train de s’éloigner, a indiqué la police, et aucune arrestation n’a été effectuée. Une enquête était en cours, a indiqué le département de police de New York.

Dans la publication Instagram de dimanche, M. Whitehead s’est adressé aux voleurs et leur a demandé de se rendre. Il leur a dit que leurs actions avaient traumatisé les paroissiens, y compris les jeunes enfants, qui, selon lui, pleuraient encore. Il a dit qu’une arme à feu avait été braquée sur le visage de sa fille de 8 mois.