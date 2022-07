Un évêque audacieusement béni escroque le réparateur de l’épargne-vie

L’évêque Lamar Whitehead a été un nom sur beaucoup de lèvres cette semaine depuis que la vidéo de lui volé sous la menace d’une arme pendant son culte est devenue virale.

D’autres vidéos du style de vie du pasteur ont fait surface et les gens ne se demandent plus comment Whitehead est devenu une cible. Le livreur drapé et dégoulinant de la parole de Dieu est régulièrement vu rouler dans Brooklyn dans des véhicules de luxe, des ratés de créateurs naissants et arborant des quantités impies de bijoux en diamants, bien qu’il ait nié que son amour pour le flash ait fait de lui une proie facile.

Cependant, à mesure que de plus en plus d’informations sur l’homme de Dieu de la circonscription de Rolls-Royce apparaissent, des inquiétudes commencent à surgir quant aux moyens de revenu du prédicateur et à son ascension vers la richesse. Des allégations selon lesquelles le sermonneur voyant a escroqué un paroissien âgé de 90 000 $ ont fait surface cette semaine et les détails sont suffisants pour faire jurer un saint.

Mgr Lamor Whitehead accusé d’avoir escroqué Pauline Anderson en 2020

La ville rapporte que dans un procès devant la Cour suprême de Brooklyn, Pauline Anderson, 56 ans, accuse l’évangéliste criard de l’avoir convaincue de liquider ses économies et de lui accorder un «investissement» de 90 000 $ afin que le pasteur puisse rénover une maison pour elle. Pauline a allégué qu’elle avait été présentée au pasteur de l’église par l’intermédiaire de son fils en 2020 et qu’en raison de son faible crédit, elle n’avait pas été en mesure d’obtenir une hypothèque sur une maison. C’est alors que Whitehead serait intervenu pour “aider” et aurait promis de payer à Anderson, qui dépendait des économies pour sa survie, une allocation de 100 $ par mois.

L’accord sommaire est devenu sinistre lorsque Bishop n’a effectué qu’un seul paiement de 100 $ à Mme Anderson en janvier 2021, allègue le procès. Interrogée sur l’argent, Whitehead lui aurait dit qu’il était lié à sa campagne électorale pour le président de l’arrondissement de Brooklyn.

“M. Whitehead a frauduleusement incité Mme Anderson à liquider toutes ses économies pour lui payer «l’investissement» de 90 000,00 $, promettant d’utiliser les fonds pour acheter et rénover une maison pour elle », allègue le procès, par La ville. “Mme. Anderson s’est plutôt retrouvé avec rien d’autre qu’une vague promesse de M. Whitehead de rembourser les fonds à l’avenir, suivie d’une affirmation selon laquelle il n’avait plus aucune obligation de le faire.

Au lieu d’aider Anderson à trouver une maison comme promis, il a plutôt utilisé les fonds pour un acompte pour une maison de 4,4 millions de dollars pour LUI-MÊME, allègue le procès. Le contrat sur cette maison a finalement échoué, mais pas avant que l’évêque n’ait accidentellement mis le fils d’Anderson au courant de l’achat au moyen d’un e-mail mal adressé.

Lamor Whitehead aurait acheté un complexe d’appartements, mais pas la maison de Pauline

L’évêque Whitehead, qui a purgé une peine de prison pour vol d’identité et vol qualifié, a acheté un complexe d’appartements de 4,5 millions de dollars et a déclaré qu’il investissait l’argent dans son entreprise et qu’il n’était vraiment pas obligé de le rembourser, allègue le procès. Pauline affirme que même si elle était mal à l’aise de remettre son argent durement gagné au slinger glissant, elle lui faisait confiance parce qu’il était un “homme de l’étoffe”.

En fin de compte, Pauline allègue que le pasteur a utilisé sa position perçue auprès du Seigneur pour comploter, frauder et commettre des crimes. Elle le poursuit pour 1 million de dollars de dommages et intérêts pour avoir perdu tout son argent pour ses «actes moralement répréhensibles».

Après l’annonce de la nouvelle du procès, Whitehead s’est défendu pour Les nouvelles quotidiennes de New York;

«Son fils était un membre de mon ministère qui a été renvoyé parce qu’il n’était pas intégré. C’est un procès à cause de qui je suis », a déclaré l’ecclésiastique, ajoutant:« Tous ceux qui ont essayé de me poursuivre en justice à cause de mon statut de célébrité vont continuer à essayer de faire ce qu’ils font.

Dans une tournure des événements intéressante, le journaliste George Joseph, qui a aidé à révéler l’histoire sur La ville, a publié des messages texte soumis comme preuve dans le procès. Les textes qui seraient entre l’évêque, Anderson et le fils d’Anderson, Rasheed, incluent des menaces de représailles de la part de Dieu.

L’ex-détenu devenu prédicateur ne semble pas avoir beaucoup de boussole morale car il était juste sur Instagram en train de se disputer en direct, de faire honte et d’utiliser une insulte homophobe.

Certaines personnes croient que le « vol » de Whitehead était une escroquerie d’assurance élaborée tandis que d’autres croient que c’est simplement la manière de Dieu d’arranger les choses. Espérons que l’évêque puisse résoudre les problèmes avec le paroissien de l’église, sinon il pourrait vouloir faire profil bas sur toutes les cascades et spectacles.

Whitehead a récemment tenu une conférence de presse pour parler de son récent vol et a déclaré qu’il était un “berger impuissant sur le sol” lors de l’incident.