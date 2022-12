Un évêque anglais repousse le chant de Noël “réveillé” réécrit chanté dans une église “inclusive”

Un évêque anglais repousse après qu’une chorale d’église ait chanté une version “réveillée” d’un chant de Noël populaire injectant un langage LGBT et “inclusif” dans la chanson.

“Que Dieu vous repose et que vous vous questionniez, que vos cœurs anxieux soient tranquilles”, une ligne de la version américaine modifiée de “God Rest Ye Merry, Gentlemen” chantée par la chorale All Saints with Holy Trinity à Loughborough, en Angleterre, disait : selon L’Express avec un autre dicton, “Que Dieu vous repose aussi, femmes, qui par les hommes ont été effacées. À travers l’histoire ignorées et méprisées, souillées et déplacées.”

Le cardinal Vincent Nichols, l’archevêque catholique de Westminster, a contesté la version modifiée de la chanson et l’injection d’un libellé progressif.

“Je pense que ce que fait Noël, et bien d’autres moments, nous montre l’importance du rituel”, a déclaré Nichols à Times Radio. “Le rituel nous aide à sortir de notre propre petite bulle et à nous connecter avec quelque chose que nous avons reçu, hérité et que nous espérons transmettre.

“Ces valeurs sont la continuation du répertoire musical, de la capacité de chanter ensemble, de regarder les rituels qui se sont façonnés au fil des siècles. Celles-ci sont probablement pour moi plus importantes que les sensibilités particulières qui vont et viennent.”

La version américaine modifiée, écrite par Jeffrey Wilsor et utilisée par la progressive Hollywood United Methodist Church, ne conserve que les deux premières lignes de la chanson originale, qui remonte à l’Angleterre du XVIIe siècle.

“Nous nous efforçons d’être une communauté de culte inclusive, éco-consciente et interculturelle (IWC) engagée dans les questions de justice sociale, raciale et climatique”, indique le site Web de l’église.

“Nous ne pensons pas avoir toutes les réponses, mais pour ceux qui souhaitent cheminer avec nous dans la croyance et l’action chrétiennes, vous trouverez un accueil ici.”

All Saints with Holy Trinity Church n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

“Absolument dégoûté, un acte d’adoration envers notre Seigneur et Sauveur est utilisé pour pousser une idéologie politique contraire à l’enseignement de @ChurchofEngland”, a déclaré Sam Margrave, membre du Synode général de l’Église, publié sur Twitter ainsi que plusieurs autres utilisateurs qui ont contesté la reformulation de la chanson.

Tout le monde n’était pas opposé à la chanson, y compris la prêtre stagiaire Rachael Brind-Surch, qui a dit “aime mon église” en publiant une photo du bulletin de service en ligne, selon Daily Mail.

“Ma foi informe ma politique et je ne serai jamais triste ou en colère ni ne m’excuserai d’avoir fréquenté une église qui me met au défi de penser davantage à eux et aux politiques légiférées en notre nom”, a ajouté Brind-Surch plus tard après l’éclatement de la controverse.