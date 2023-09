Un éventuel retrait de l’Italie pourrait conduire à de futures sorties de la BRI chinoise

Les travailleurs produisent d’importants matériaux de construction et équipements destinés à l’exportation vers les pays situés le long de la Ceinture et de la Route. Ville de Hai’an, province du Jiangsu, Chine, 15 juin 2020. Publications futures | Publications futures | Getty Images

Le plan de retrait annoncé par l’Italie pourrait créer un précédent pour une sortie constructive de l’initiative chinoise en matière de commerce mondial et d’infrastructures, ouvrant ainsi la voie à de futures sorties. L’Italie reste le seul pays industrialisé du Groupe des Sept à être signataire de l’initiative de Pékin, la Ceinture et la Route, pièce maîtresse du programme de politique étrangère du président Xi Jinping lancé il y a dix ans. À une époque de changements géopolitiques qui fragmentent l’économie mondiale, Rome est sous pression pour repenser ses relations avec Pékin afin d’apaiser ses alliés occidentaux alors que l’Italie assume la présidence tournante du Groupe des 7 économies développées en 2024. « L’opinion à Washington est que si l’Italie se retire et le fait avec un certain degré de collaboration réelle et sourit à Pékin – c’est-à-dire sans sanctions ni représailles informelles – cela impliquera que les autres pays d’Europe occidentale, peut-être même les pays d’Europe de l’Est qui font La plupart des participants à la BRI pourraient peut-être se retirer », a déclaré jeudi Giulio Pugliese, maître de conférences à la School of Global and Area Studies de l’Université d’Oxford, à Squawk Box Asia de CNBC.

« N’oublions pas que de nombreux Etats baltes et de nombreux autres pays d’Europe centrale et orientale, autres que la Hongrie, sont aujourd’hui assez sceptiques quant au rôle de la Chine », a déclaré Pugliese. L’ambitieux projet chinois de la Ceinture et de la Route est un réseau complexe de liaisons infrastructurelles reliant la Chine à des pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine via des chemins de fer, des pipelines, des routes et des autoroutes.

L’énigme de l’Italie

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré aux journalistes Dimanche, lors d’une conférence de presse lors du sommet des dirigeants du Groupe des 20 à Delhi, qui Rome réfléchissait encore à la possibilité de quitter la BRI. Le gouvernement italien actuel ne considère pas que son adhésion à la BRI ait suffisamment profité à son économie. Rome a jusqu’en décembre pour se retirer officiellement, sinon son adhésion sera reconduite pour cinq ans supplémentaires. Meloni a rencontré samedi le Premier ministre chinois Li Qiang en marge du sommet du G20. La réunion « a confirmé l’intention commune de consolider et d’approfondir le dialogue entre Rome et Pékin sur les grandes questions bilatérales et internationales », selon un compte rendu de la réunion Bureau de Meloni fourni. Ses commentaires interviennent après que le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi ont annoncé un plan visant à développer un réseau de voies ferrées et maritimes qui reliera l’Inde, l’Union européenne et les pays du Moyen-Orient, comme Israël, la Jordanie et l’Arabie saoudite. et les Émirats arabes unis — dans «un investissement régional transformateur« .