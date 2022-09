Un « évent artificiel » générateur d’énergie passe un test d’un an

L’océan pourrait-il devenir une source d’énergie renouvelable ? La société Wave Swell Energy espère exactement cela avec son UniWave 200. La structure, avec une large base en béton, a une ouverture pour que les vagues puissent entrer par une chambre centrale creuse. Au fur et à mesure que l’eau monte et descend dans la chambre, l’air est poussé à travers une turbine, qui tourne et génère à son tour de l’électricité.

Cette chambre est une version artificielle d’un phénomène naturel appelé évent, dans lequel des vagues montantes compriment l’air dans une grotte et envoient des rafales d’eau de mer vers l’extérieur.

Énergie de la houle des vagues



L’appareil a récemment terminé un test d’un an au large de King Island, en Australie. Deux des principales mesures que l’équipe de Wave Swell Energy a mesurées pendant cette période étaient l’efficacité et la disponibilité.

L’efficacité est une mesure de la quantité d’énergie des vagues qui a été convertie en énergie électrique. La disponibilité est une mesure du pourcentage de temps pendant lequel l’UniWave200 a pu convertir l’énergie des vagues en électricité.

Énergie de la houle des vagues



Paul Geason, PDG de Wave Swell Energy, me dit que l’UniWave200 a atteint environ 50 % d’efficacité et 80 % de disponibilité au cours de son essai d’un an. A titre de comparaison, les éoliennes fonctionnent généralement à environ 50% d’efficacitéet les panneaux solaires fonctionnent généralement à environ 15%-20% d’efficacité, selon le Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan. Il a été démontré que les éoliennes terrestres atteignent les disponibilités de 95%-97%et il a été démontré que les panneaux solaires atteignent des disponibilités entre 92%-96%bien qu’il y ait quelques controverse sur la façon exacte dont la disponibilité doit être mesurée.

Geason dit que les prochaines étapes impliquent de continuer à améliorer les statistiques d’UniWave200 ainsi que de rendre sa technologie plus abordable et fiable, et disponible dans divers endroits.

Énergie de la houle des vagues



Les nations insulaires de faible altitude, par exemple, pourraient tirer de multiples avantages de l’UniWave200. Bien qu’ils soient parmi les moins responsables du changement climatique en termes de consommation d’énergie, des pays comme les Maldives sont parmi le premier à faire face aux pires effets d’un monde qui se réchauffey compris l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et les phénomènes météorologiques de plus en plus violents.

Lire la suite: Le changement climatique et le mouvement pour la justice pour un avenir plus vert

Si ces nations sont obligées de construire des digues pour se protéger, dit Geason, il espère qu’UniWave200 pourrait être intégré dans les structures de brise-lames pour en faire un investissement générateur de valeur plutôt qu’un simple coût irrécupérable.

Pour voir l’UniWave200 en action, regardez la vidéo dans cet article.