Préparez-vous à vraiment avoir votre dose des émissions de NBC à Chicago.

le feu de Chicago, Chicago PD et Chicago Med célébrera son premier One Chicago Day virtuel le mercredi 10 février et tout le monde est invité! L’événement aura lieu sur le NBC Chaîne YouTube OneChicago et sera gratuit pour tout le monde, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement aucune excuse pour le rater.

L’expérience d’une heure comprendra de nouvelles interviews avec les acteurs, des faits saillants de vidéos YouTube sur le thème préférées des fans et un jeu-questionnaire organisé par le feu de Chicagode David Eigenberg, mettant en vedette des acteurs des trois spectacles.

Les fans participeront également à des visites des coulisses des décors, dirigées par Chicago PD. LaRoyce Hawkins, Chicago Medde Nick Gehlfuss et le feu de Chicagode Kara Kilmer.

Comme si cela ne suffisait pas, de nouveaux contenus seront disponibles toute la journée sur les comptes sociaux One Chicago, et les fans auront une chance de gagner des vestes One Chicago en fonction de leur activité dans les commentaires, l’onglet de la communauté et diverses plateformes sociales.