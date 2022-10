Un événement multi-chambres développe des marques qui se démarquent – ​​Shaw Local

La chambre de commerce et d’industrie d’Elmhurst est le principal organisateur d’un déjeuner et d’une exposition commerciale multi-chambres sanctionnés par la West Suburban Chamber of Commerce Executives (WSCCE) à Lombard.

Quelque 320 hommes d’affaires et 50 exposants devraient participer à l’événement de 17 chambres mettant en vedette le conférencier principal Jim Paglia, président et chef de la direction de Dallas Des marques qui se démarquent au Carlisle à Lombard le mercredi 19 octobre, de 11h à 13h30

Banque communautaire d’Elmhurst parraine la présentation de 45 minutes de Paglia, intitulée “Créer une puissante marque de petite entreprise”, qui fournira aux petites entreprises les outils nécessaires pour construire et/ou reconstruire leur marque dans une économie post-pandémique.

Sous la direction de Paglia, In’s & Out’s, LLC (dba sous le nom de Brands That Stand®) est devenue une société de conseil en stratégie de marque reconnue à l’échelle nationale. BTS a travaillé dans des dizaines d’industries et de secteurs avec des centaines de clients parmi les entreprises Fortune® 100, les organisations nationales à but non lucratif, les entités gouvernementales et les universités, les entrepreneurs et les petites entreprises.

“Les comportements dans les ventes, le développement de produits, le déploiement de technologies, les ressources humaines et une foule d’autres aspects peuvent tous être alignés pour refléter votre marque”, a déclaré Paglia. “Une marque concerne bien plus la façon dont vous vous comportez que ce que vous dites.”

Paglia a eu une longue carrière dans la publicité, les relations publiques et le marketing intégré, gérant les comptes de certaines des marques les plus reconnues au monde. En 1986, Paglia a quitté le monde des agences mondiales et s’est associée à un partenaire pour former la société de marketing intégrée Tassani Communications, qui a rapidement grandi pour être reconnue comme l’une des entreprises de taille moyenne les plus importantes de Chicago et a changé son nom pour Tassani & Paglia.

En 1995, Paglia décide de créer un nouveau modèle économique et crée In’s & Out’s. En 2015, l’entreprise a également commencé à s’identifier en tant que Brands That Stand®, afin de mieux refléter les avantages que les clients tirent de ses services.