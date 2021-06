Un événement déballé pour Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 aurait lieu le 27 août

La semaine dernière, des rumeurs ont éclaté selon lesquelles Samsung pourrait annoncer ses Z Fold3 et Z Flip3 n’importe où entre le 3 et le 27 août, mais maintenant un média coréen Agence de presse Yonhap apporte plus de clarté sur la question. Le dernier rapport précise le 27 août comme date à laquelle Ventes commencera pour les prochains pliables.





Rendus spéculatifs : Galaxy Z Fold3 • Galaxy Z Flip3

Les écouteurs sans fil Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds2 devraient également faire partie de l’événement August Unpacked. Le nouveau rapport mentionne également que le S21 FE est toujours en cours et sera lancé plus tard à l’automne vers septembre. L’entrée la plus abordable de la série S21 sera probablement exclusivement alimentée par le chipset Snapdrgaon 888. D’autres spécifications rumeurs incluent un écran AMOLED de 120 Hz et une batterie de 4 500 mAh.

La source (en coréen) | Passant par