Un «événement de pluie de 1 000 ans» frappe la vallée de l’Hudson à New York

Les pluies soudaines et dramatiques ont emporté des tronçons d’autoroute et causé au moins un décès

New York a déclaré l’état d’urgence pour la région de la vallée de l’Hudson dans le comté d’Orange après que huit pouces de pluie sont tombés en seulement trois heures dimanche soir, dévastant la région avec ce que les météorologues ont décrit comme un « Événement d’inondation de 1 000 ans. »

Une femme est décédée en tentant de fuir sa maison inondée dimanche soir avec son chien après avoir perdu pied au milieu « vagues semblables à des raz-de-marée » et a été emporté dans un ravin, a déclaré lundi Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, à l’émission Good Morning America d’ABC. Il a expliqué que la force de l’inondation avait délogé d’énormes rochers dans la maison de la femme.

Plusieurs autres personnes dans la région seraient portées disparues car les inondations ont emporté des pans entiers de l’autoroute et laissé d’autres parties impraticables. Plusieurs ponts « s’est effondré, » selon la police d’état.

Il a été conseillé aux voyageurs de rester en dehors des routes car les inondations ont englouti les maisons et les voitures et laissé des milliers de personnes sans électricité. Une maison était « littéralement emporté » La gouverneure Kathy Hochul a déclaré aux journalistes.

Six à dix pouces de pluie sont également tombés sur les comtés voisins de Westchester, Rockland et Putnam. Une section de la State Route 218 de Cornwall à West Point, siège de l’académie militaire éponyme, aurait été « disparu, » et de nombreuses autres fermetures de routes ont été signalées.

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des gouffres s’ouvrant au milieu d’une autoroute et des voitures luttant pour traverser la montée des eaux.

Inondations extrêmes dans la vallée de l’Hudson à New York, où le temps a submergé les routes. Même s’approcher d’une zone comme celle-ci est une mauvaise idée car le sol est instable et d’énormes sections pourraient soudainement céder. pic.twitter.com/lS1E73i9rk — Xeriland (@Xeriland) 10 juillet 2023

Scènes terribles hors de la région de Highland Falls / West Point. Urgence crue éclair en vigueur. Vidéo via Nydia pic.twitter.com/q4YugG3zXl – Moshe Schwartz (@YWNReporter) 9 juillet 2023

Le gouverneur a également déclaré une urgence en raison d’inondations dans le comté d’Ontario, près de Rochester, dans le nord-ouest de l’État. Des zones du sud-est de New York, notamment Yonkers, Manhattan et le Bronx, étaient sous le coup d’avertissements d’inondations soudaines dimanche soir, alors que le National Weather Service a averti que de fortes pluies pourraient causer « Inondations potentiellement mortelles dans les sous-sols » et a conseillé aux résidents de chercher un terrain plus élevé.