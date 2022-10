Un événement de dragsters dans l’Oregon avec un enfant interprète prévu suscite une protestation

EUGENE, Oregon (AP) – Une histoire de drag queen dans un pub de l’Oregon qui devait présenter un artiste de 11 ans a attiré des manifestants à l’extérieur du lieu, mais l’événement du week-end s’est déroulé comme prévu à l’intérieur.

Des contre-manifestants se sont également présentés dimanche au pub d’Eugene et les deux parties comprenaient des personnes armées, certaines avec des fusils semi-automatiques, a indiqué la police.

La police n’est pas intervenue. Ils ont estimé la foule totale à environ 200 personnes et ont déclaré que des individus des deux côtés se lançaient des pierres et des grenades fumigènes.

La manifestation a fait du Old Nick’s Pub la dernière cible de la rhétorique anti-LGBTQ qui cible de plus en plus les histoires de dragsters à travers les États-Unis

La Drag Queen Story Hour, un projet national conçu comme un moyen d’éduquer et de divertir les enfants en faisant appel à leur imagination, a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux de la part d’opposants qui prétendent vouloir protéger les enfants. Mais les manifestations les effraient et les mettent en danger, disent les organisateurs, ajoutant qu’elles renforceront la sécurité mais n’arrêteront pas leurs programmes.

Le pub organise fréquemment des événements favorables aux LGBTQ et avait promu le spectacle comme une heure du conte mettant en vedette des artistes de dragsters chantant des chansons et lisant des livres d’images, avec des plans pour inclure l’artiste de 11 ans. Une publicité présente un arc-en-ciel, une licorne et des nuages ​​gonflés contre un ciel bleu ainsi que des photos superposées de l’enfant interprète et de trois drag queens adultes.

Le pub a déclaré lundi dans un message sur Facebook que l’événement s’était déroulé en toute sécurité malgré les manifestations, mais l’entreprise s’attend à être “une cible pour les extrémistes violents pendant un bon moment” et a déclaré avoir dépensé 2 000 dollars pour la sécurité privée dimanche.

“Nous vous aimons tous tellement, et nous ne reculerons jamais devant la haine”, a déclaré le pub dans son article de lundi. Il a ajouté: “Merci de vous tenir à nos côtés contre cette tendance croissante à la violence contre les jeunes homosexuels et les lieux LGBTQ.”

À l’intérieur du pub, l’enfant qui devait se produire à la place est devenu l’invité d’honneur du spectacle alors que plusieurs drag queens adultes ont chanté et lu des livres d’images devant un public d’environ 50 personnes, y compris des familles avec de jeunes enfants. Une publicité pour l’événement montrait la jeune fille vêtue d’une robe noire à pois turquoise et ses cheveux blonds en queue de cheval haute.

La tension autour de l’émission avait monté toute la semaine après que des personnalités de droite l’aient appris et l’aient publiée en ligne.

L’organisation à but non lucratif Drag Queen Story Hour a été lancée à San Francisco en 2015 par l’activiste et auteur Michelle Tea. Des chapitres ont depuis été ouverts aux États-Unis et ailleurs. D’autres organisations avec des lecteurs en traînée se sont également formées.

Dans le cadre de la programmation de Drag Queen Story Hour, les drag queens lisent aux enfants et à leurs parents dans les bibliothèques, librairies, foires, parcs et autres espaces publics pour célébrer la lecture « à travers l’art glamour du drag ».

D’autres événements de drag ont également fait la une des journaux ces derniers temps. Plus récemment, une émission d’une demi-heure “Drag Kids” prévue pour le Boise Pride Festival a généré des réactions négatives nationales et des menaces anonymes. Les organisateurs du festival ont imaginé une courte performance où les enfants pourraient mettre des robes scintillantes et synchroniser leurs lèvres sur des chansons comme “People Like Us” de Kelly Clarkson sur scène. Mais les organisateurs ont finalement retiré le programme du festival pour des raisons de sécurité.

The Associated Press