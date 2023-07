Un événement de disc-golf féminin à l’Île-du-Prince-Édouard annulé en raison de la politique du sport sur les athlètes trans

Le Disc Golf Pro Tour a supprimé sa division féminine lors d’un événement qui devait avoir lieu à l’Île-du-Prince-Édouard en raison de préoccupations concernant la politique du sport sur les athlètes trans.

Plusieurs centaines de compétiteurs du monde entier devaient s’affronter à Rose Valley, Î.-P.-É., en septembre, lors du premier tournoi professionnel de disc-golf au Canada.

Mais les organisateurs de la tournée ont annoncé au cours du week-end que la division féminine était annulée à l’Île-du-Prince-Édouard et dans plusieurs États américains.

La décision fait suite à deux poursuites intentées aux États-Unis par Natalie Ryan, une disc golfeuse transgenre qui n’est plus autorisée à jouer en vertu des nouvelles règles émises par la Professional Disc Golf Association (PDGA).

« L’équité compétitive est le fondement du Disc Golf Pro Tour [DGPT]l’industrie du disc golf professionnel et tous les sports de compétition d’élite du monde entier », a déclaré le PDG de la tournée, Jeff Spring, dans un communiqué écrit.

« Nous n’hésiterons pas sur la politique d’éligibilité du PDGA en matière de genre… Cela dit, je veux également affirmer le concept selon lequel vous pouvez simultanément respecter et soutenir les personnes transgenres et soutenir l’équité concurrentielle.

« Ce ne sont pas des concepts mutuellement exclusifs, et la DGPT continuera de faire preuve de respect envers toutes les personnes impliquées tout en réfléchissant de manière créative à des solutions à long terme pour ce problème difficile. »

Un sujet nuancé

Benjamin Smith est le propriétaire de Flick Line Disc Golf et l’organisateur principal du Disc Mania Open à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a déclaré qu’un changement de cette ampleur à la fin de la saison met les organisateurs dans une position difficile.

« De notre point de vue, c’est quelque peu chaotique d’avoir plus de sept semaines d’avance sur un événement et de ne pas savoir avec certitude si la moitié des sexes, ou un tiers de vos participants, vont concourir ou non, et à quoi cela ressemble », a-t-il déclaré. a dit.

« Il est difficile d’exagérer à quel point important et unique [this pro event] est dans l’histoire du Canada. Et c’est en quelque sorte notre pied dans la porte pour montrer à quel point la province de l’Île-du-Prince-Édouard est fantastique et à quel point le disc golf est de haute qualité ici. »

Smith pense que perdre complètement l’épreuve féminine est une énorme perte.

Les organisations sportives de toutes sortes luttent contre les politiques de genre, essayant d’équilibrer l’inclusion avec la sécurité et l’équité, déclare le Centre canadien pour l’éthique dans le sport. (Emily Fitzpatrick/CBC NEWS)

« J’ai une fille. Beaucoup de gens sont connectés à des jeunes femmes connectées au sport, et vous entendrez à maintes reprises, s’ils peuvent voir des idoles, s’ils peuvent voir des gens réaliser ces choses devant eux, cela les aide à envisager de jouer plus de sport », a déclaré Smith.

« Je comprends que ce sujet est nuancé, avec de nombreux facteurs potentiels que nous devons prendre en compte. Et quiconque dit que c’est une décision simple dans un sens ou dans l’autre, ne pense clairement pas à toutes les parties impliquées. »

Nouvelle police émise en janvier

La politique d’éligibilité au genre de la PDGA publiée en janvier limite l’entrée dans la division féminine aux femmes trans qui ont subi une transition médicale avant la puberté ou qui prennent d’autres mesures pour maintenir leur taux de testostérone en dessous d’un certain niveau.

Mais la présidente du plaidoyer du PEI Transgender Network, Andrea MacPherson, a déclaré que les femmes cisgenres peuvent également avoir des niveaux de testostérone en dehors de cette plage.

« Intrinsèquement, dans le sport, la génétique crée une injustice », a déclaré MacPherson.

« Si vous regardez le monde de la natation masculine, Michael Phelps a une anomalie génétique qui fait qu’il ne produit pas autant d’acide lactique que n’importe quel autre homme, c’est pourquoi il est capable de nager plus longtemps. Est-ce un avantage injuste ? » C’est.

Andrea MacPherson du PEI Transgender Network a déclaré que les athlètes d’élite comme le nageur Michael Phelps et les basketteurs de la NBA bénéficient constamment d’un avantage génétique différent. (Steve Bruce/CBC)

« Donc, réglementez-vous que tout le monde doit avoir un certain pourcentage d’acide lactique? Vous obtenez vos superstars de la NBA qui mesurent plus de sept pieds. Tout le monde ne peut pas mesurer sept pieds. Devriez-vous avoir une taille maximale ou minimale pour les joueurs de la NBA? Je veux dire, le monde du sport regorge d’atouts naturels en génétique. »

Comment protégez-vous le sport féminin en supprimant entièrement les femmes, sans parler des femmes trans ? — Andrea MacPherson, Réseau transgenre de l’Î.-P.-É.

MacPherson a ajouté que la décision de supprimer complètement l’épreuve féminine est difficile à comprendre, étant donné que l’équité de la compétition est citée.

« Une grande partie des arguments autour de l’exclusion des femmes trans vise à protéger le sport féminin. Mais dans ce cas, ils suppriment complètement toutes les femmes. Alors, comment protégez-vous le sport féminin en supprimant entièrement les femmes, sans parler des femmes trans ? » dit MacPherson.

« Cela revient à dire: » Ce sport n’inclut personne d’autre que les hommes cis. Et si vous essayez de créer un nouveau sport, cela semble un point de départ étrange. »

« Ce n’est certainement pas noir et blanc »

Disc Golf PEI, quant à lui, travaille dur pour montrer à quel point ce sport peut être inclusif.

Le directeur des opérations médiatiques, Rafe Hambly, a déclaré que le groupe prévoyait d’organiser un événement de collecte de fonds pour soutenir la communauté trans.

Rafe Hambly de Disc Golf PEI dit que le sport peut être inclusif. (Soumis)

« Ce sont des choses et des étapes que nous essayions de faire [to] montrer que nous poussions dans la bonne direction, et évidemment avoir une décision comme celle-ci nous fait reculer. Mais nous sommes toujours déterminés à faire en sorte que l’impact soit minimisé autant que possible dans la communauté. »

De plus, les organisateurs locaux derrière le tournoi professionnel de l’Île-du-Prince-Édouard prévoient toujours d’avoir un événement féminin de haut niveau avec des prix en argent, mais ce ne sera pas un événement professionnel officiel avec des points de tournée et une couverture en direct.

Ce n’est pas facile. Si c’était le cas, nous aurions tout compris maintenant… Je pense que si nous avions la solution miracle, tout le monde la suivrait et ce ne serait plus un problème. — Karri Dawson, Centre canadien pour l’éthique dans le sport

Des débats comme celui-ci sont plus compliqués au niveau du sport d’élite, selon le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.

La directrice exécutive du centre du sport basé sur les valeurs, Karri Dawson, a déclaré que les organisations sportives de toutes sortes se débattent avec les politiques de genre, essayant d’équilibrer l’inclusion avec la sécurité et l’équité.

Karri Dawson, du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, affirme que l’inclusivité a tendance à devenir plus controversée aux niveaux supérieurs du sport. (Soumis)

« Dans la notion de la façon dont un athlète trans progresse dans un système sportif, il peut être le bienvenu au niveau communautaire et il peut être en mesure de progresser jusqu’à un certain niveau. Mais lorsque les enjeux augmentent, les gens se sentent souvent moins inclusifs à ce point », a-t-elle dit.

« Ce n’est certainement pas noir ou blanc, et on en apprend de plus en plus, de plus en plus de recherches sont en cours. C’est une bonne conversation à avoir.

« Ce n’est pas facile. Si c’était le cas, nous aurions tout compris maintenant… Je pense que si nous avions la solution miracle, tout le monde la suivrait et ce ne serait pas un problème. »

Personne de la DGPT n’a été mis à disposition pour un entretien, mais un porte-parole a déclaré que la tournée était axée sur la recherche d’une solution à long terme.