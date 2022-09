Un événement de dégustation sur le thème du Mexique arrive à Kelowna – Kelowna Capital News

Aimez-vous les tacos, la bière, le cidre, le vin et la musique live ? Cet événement est pour vous!

Taco Vino, une dégustation à thème mexicain, est organisée par le BC Wine, Cider & Spirits Festival à Kelowna cet automne. C’est la première fois que l’événement a lieu depuis 2019.

L’événement proposera des échantillons de boissons de plus de 40 établissements vinicoles, brasseries, cidreries et distilleries de la Colombie-Britannique, un marché espagnol organisé par Sans Latin Market, de la musique live, de la nourriture fournie par El Taquero, des spectacles des danseurs folkloriques de l’Okanagan, des voitures low-rider et Suite.

«Nous sommes ravis non seulement d’accueillir à nouveau cet événement, mais nous nous sentons extrêmement chanceux qu’après ce laps de temps, nous ayons toujours le soutien de nos producteurs et partenaires de la Colombie-Britannique qui avaient prévu de nous rejoindre en 2020», a déclaré Katherine Bramall, BC Wine, Directeur général du Festival du cidre et des spiritueux. “Notre équipe rêve de cet événement depuis deux ans et prévoit de revenir plus grand et meilleur que jamais.”

Le festival a lieu à Kelowna Ford Lincoln le samedi 22 octobre à partir de 19 h et se terminant à 21 h.

Les billets coûtent 109,99 $ et comprennent tout ce qui est indiqué ci-dessus et un retour à la maison. Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, visitez BC Wine, Cider, and Spirits Festival.

