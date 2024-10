Un événement commercial à Sault mettra en vedette le candidat de Dragons’ Den

Deux propriétaires d’entreprises locales présenteront également leurs arguments pour courir la chance de gagner 15 000 $.

Cette année, un rassemblement d’affaires annuel à Sault aura une ambiance résolument Dragon’s Den puisque l’événement accueillera une entrepreneure de premier plan dans la ville.

Erin Bury, PDG et co-fondatrice de Délibéréspécialisée dans les services de testament et de planification successorale en ligne, a récemment comparu devant les Dragons dans le cadre de la populaire émission de présentation d’affaires de la CBC, où elle a conclu un accord pour son entreprise.

Le rassemblement Bridges to Better Business présentera également des présentations de deux entreprises de la région de Sault en lice pour un grand prix de 15 000 $, les membres du public votant pour le gagnant.

Bridges to Better Business 2024 aura lieu à The Machine Shop le 23 octobre de 17h à 20h30. Cliquez ici pour vous inscrire.

Retrouvez plus d’informations dans le communiqué suivant :

Attention à Sault Ste. Marie et le milieu des affaires de la région.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour Bridges to Better Business 2024. L’événement de cette année aura lieu à The Machine Shop le mercredi 23 octobre de 17 h à 20 h 30.





Bridges to Better Business, organisé par le Millworks Center for Entrepreneurship, est un événement annuel qui réunit les professionnels locaux pour une soirée d’apprentissage et de réseautage.

L’événement de cette année comprendra une présentation principale par Erin Buryl’une des plus grandes femmes entrepreneures au Canada, à titre de PDG et cofondatrice de Délibéré.

Bury s’est récemment affrontée avec le panel de l’émission Dragons Den de la CBC, obtenant ainsi un accord pour son entreprise.

Nommée l’une des « Femmes de l’année 2021 » et l’un des « Top 30 Under 30 » du magazine Marketing, Bury est conseillère en startup, ancienne spécialiste du marketing et journaliste technologique.

Un autre moment fort sera la finale du pitch-off entre entrepreneurs de deux entreprises locales. Après un processus compétitif impliquant plus d’une douzaine de candidatures, Sunnd Nordic Eco Resort et Les nettoyants de Zoli atteint le tour final.

Les propriétaires d’entreprise présenteront leurs idées au public et à un jury en direct lors de l’événement. Le public aura ensuite la possibilité de voter pour son pitch préféré.

Le gagnant recevra un grand prix d’une valeur maximale de 15 000 $ et le finaliste recevra un prix d’une valeur de 5 000 $.





L’événement se produit pendant Semaine des petites entreprisesune campagne annuelle facilitée par la Banque de développement du Canada (BDC). Les billets coûtent 50 $ plus TVH ou 375 $ plus TVH pour une table de huit personnes. Cliquez ici pour plus d’informations et pour vous inscrire.





Les partenaires organisateurs de Bridges to Better Business 2024 sont BDC, Community Development Corp. de Sault Ste. Marie et sa région (CDC), Sault Ste. Marie Innovation Centre et Sault Ste. Marie Chambre de Commerce.

L’événement est rendu possible grâce au soutien du parrainage d’Accretive Studios, BDC, CDC, Compass Imaging Group, Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario), Northern Credit Union, Northern Ontario Angels, SooToday, Stefanizzi Professional Corporation, TD Bank. Group et le cabinet d’avocats Wishart.