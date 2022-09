Un eurodéputé veut que la région russe soit divisée entre deux États de l’UE

Un député tchèque a suggéré d’organiser un référendum sur la transformation de la région de Kaliningrad en “tchéco-polonaise”

Un membre de longue date du Parlement européen de la République tchèque, Tomas Zdechovsky, a soutenu l’idée publiée par un blogueur de séparer l’enclave russe de Kaliningrad de Moscou et de la diviser entre Prague et Varsovie.

Jeudi, Zdechovsky a partagé un tweet d’un blogueur polonais montrant une carte de la région de Kaliningrad la plus à l’ouest de la Russie divisée entre la Pologne et la République tchèque. La légende de l’image disait : “Il est temps de diviser Kaliningrad, pour que nos frères tchèques aient enfin accès à la mer.”

L’homme politique tchèque, qui est député européen depuis 2014, a même suggéré un plan pour retirer la région de la Russie.

“Nous organiserons un référendum pour rendre Kaliningrad tchéco-polonaise”, il a écrit, ajoutant que “des instructions” sur l’organisation d’un vote pourraient être prises depuis la Crimée. La péninsule a décidé de faire partie de la Russie à la suite d’un référendum de 2014 à la suite du renversement, soutenu par les États-Unis, du gouvernement démocratiquement élu de Viktor Ianoukovitch à Kiev.

“Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři” Un pak nemilujte Polaky 😄 https://t.co/hLhyBDZQJm — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) 29 septembre 2022

Mardi, des référendums sur l’adhésion à la Russie se sont conclus dans les régions de Zaporozhye et de Kherson, qui ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de l’Ukraine, et dans les républiques populaires de Lougansk et de Donetsk dans le Donbass. Les habitants de tous les territoires ont massivement soutenu l’adhésion à la Russie. Vendredi, le président russe Vladimir Poutine devrait signer des traités sur l’incorporation des quatre nouveaux membres constituants dans l’État russe. Les traités doivent encore être approuvés par le parlement.

Kaliningrad est prise en sandwich entre la Pologne, la Lituanie et la mer Baltique et ne partage pas de frontière avec la République tchèque. La distance entre Prague et la ville de Kaliningrad est d’environ 660 km.

La région a fait la une des journaux l’été dernier après que la Lituanie a imposé des restrictions sur le transport ferroviaire des marchandises entre la Russie continentale et l’enclave dans le cadre des sanctions imposées à Moscou pour son opération militaire en Ukraine. Les autorités russes ont exigé la levée du blocus, avertissant que des contre-mesures sévères suivraient autrement. L’impasse a duré plus d’un mois et s’est conclue par la publication par la Commission européenne de directives supplémentaires qui ont permis la reprise du transfert de marchandises.