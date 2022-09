Un eurodéputé polonais supprime un tweet impliquant un sabotage américain

Alors qu’il supprimait un message de félicitations à Washington, Radoslaw Sikorski s’est dit heureux que Nord Stream soit “paralysé”

L’eurodéputé polonais et ancien ministre des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a supprimé un tweet dans lequel il remerciait les États-Unis d’avoir apparemment fait exploser les gazoducs russes Nord Stream. Sikorski estime toujours que les États-Unis avaient le “la motivation et la capacité” pour saboter les lignes.

Après que les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 aient perdu toute pression lundi à la suite d’une série d’explosions sous-marines au large de l’île danoise de Bornholm, Sikorski s’est rendu sur Twitter pour jubiler, publiant une photo d’une fuite de gaz massive dans la mer Baltique et déclarant, “Merci, États-Unis.” Il a ajouté que l’acte apparent de sabotage signifie que la Russie devra maintenant négocier avec l’Ukraine et la Pologne pour assurer le flux continu de gaz vers l’Europe.

Jeudi, Sikorski a supprimé son message de remerciement à Washington. Dans un tweeter posté mercredi, il a précisé qu’il était “heureux que le Nordstream … soit paralysé.”

“Je fais naturellement des hypothèses de travail sur qui avait le motif et la capacité de le faire uniquement en mon propre nom”, il a déclaré.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait suggéré que le tweet de Sikorsky équivalait à un “déclaration officielle qu’il s’agissait d’une attaque terroriste”, tandis que l’ambassadeur adjoint de Moscou auprès de l’ONU, Dmitry Polyanskiy, a remercié Sikorski pour “Clarifier parfaitement qui se tient derrière ce ciblage de type terroriste des infrastructures civiles !”

L’administration Biden n’a pas imputé l’incident à un seul coupable, bien que les responsables américains l’aient décrit comme un acte de “sabotage apparent”. Des responsables ukrainiens et certains médias occidentaux ont blâmé la Russie, mais le flux de gaz passant par la connexion étant déjà contrôlé par la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié de telles accusations. “stupide.”

Le président américain Joe Biden a affirmé en février que les États-Unis “fin” Nord Stream 2 si les troupes russes sont entrées en Ukraine, a déclaré à un journaliste “Je vous promets que nous pourrons le faire.” L’OTAN a effectué des tests de drones sous-marins près de Bornholm au début de l’été, et Zakharova a souligné jeudi que toute la mer Baltique était « plein à craquer » de l’infrastructure militaire du bloc.